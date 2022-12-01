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У Херсоні зникло світло через обстріли росіян 

Альона Мазуренко Четвер, 1 грудня 2022, 09:52
У Херсоні зникло світло через обстріли росіян 

Станом на 1 грудня у Херсоні зникла напруга у електромережах через обстріли росіян.

Джерело: глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "У Херсоні зникла напруга у електромережах.

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Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками".

Деталі: Повідомляється, що "Херсонобленерго" вже працює над усуненням проблеми.

30 листопада окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонщини.

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Зокрема, під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Також росіяни обстріляли Зеленівку, Токарівку, Антонівку, Новотягинку та Дар’ївку.

У Бериславському районі російські окупанти обстріляли Матросівку, Республіканець та Качкарівка.

Через російські обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ранок 1 грудня також почався з обстрілів окупантів. Наразі енергетики намагаються ліквідували наслідки російських обстрілів. 

Теми: Херсонелектроенергіяобстрілокупація
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