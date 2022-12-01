Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні зникло світло через обстріли росіян 

Альона Мазуренко Четвер, 1 грудня 2022, 10:52

Станом на 1 грудня у Херсоні зникла напруга у електромережах через обстріли росіян.

Джерело: глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова: "У Херсоні зникла напруга у електромережах.

Це сталося через потужні обстріли міста російськими загарбниками".

Деталі: Повідомляється, що "Херсонобленерго" вже працює над усуненням проблеми.

30 листопада окупанти 34 рази обстріляли територію Херсонщини.

Зокрема, під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Також росіяни обстріляли Зеленівку, Токарівку, Антонівку, Новотягинку та Дар’ївку.

ВІДЕО ДНЯ

У Бериславському районі російські окупанти обстріляли Матросівку, Республіканець та Качкарівка.

Через російські обстріли 1 людина загинула, ще 2 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Ранок 1 грудня також почався з обстрілів окупантів. Наразі енергетики намагаються ліквідували наслідки російських обстрілів. 

Теми: Херсонелектроенергіяобстрілокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У МАГАТЕ сподіваються домовитися про зону безпеки навколо ЗАЕС до кінця року

Зеленський та РНБО запровадили санкції проти церковників УПЦ МП

Росіяни планували захопити Україну за 10 днів, але не вийшло через надмірну секретність – RUSI

Пентагон уклав контракт на $430 млн на виробництво додаткових HIMARS

У Росії впав винищувач МіГ-31 – "у безлюдному місці"

фото СБУ проводить обшуки у 10 об’єктах УПЦ МП у трьох областях

Усі новини...
Херсон
Через потужні обстріли росіян у Херсоні повністю зникла напруга в мережі
У Херсоні пролунали вибухи під час тривоги – ЗМІ
Окупанти обстріляли Херсон: 1 загибла, 1 поранений
Останні новини
12:40
У МАГАТЕ сподіваються домовитися про зону безпеки навколо ЗАЕС до кінця року
12:33
У Литві вперше розмістили найбільш потужні французькі винищувачі
12:25
Окупанти починають вивозити з Каховки на Херсонщині людей з обмеженими можливостями
12:21
фотоСБУ затримала агента РФ, який "зливав" АТОвців під час окупації Херсона
12:03
Кремль на умови Байдена для переговорів відповів, що з України росіяни не підуть
12:02
фотоВпивається чистою радістю: Pantone обрав колір 2023 року
11:59
Путін і Лукашенко домовились про нову зустріч в грудні
11:52
"Люблю нацистів": репер Каньє Вест ошелешив зізнанням у симпатії до Гітлера
11:45
Конкурс на директора НАБУ: кандидатів закликали не баритись з подачею документів
11:43
Київ наближається до планових відключень світла, але є два нюанси
Усі новини...