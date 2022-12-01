З полігону в Білорусі втекли кілька російських солдатів

З військового полігону "Обуз-Лесновський" у Барановицькому районі Білорусі, прихопивши автомат Калашникова, втекли троє військовослужбовців РФ.

Джерело: "Беларускі гаюн" у Telegram

Деталі: Джерела "Гаюна" повідомляють, що 30 листопада у другій половині дня місцеві жителі бачили 3-4-х чоловіків, які тікали з боку полігону. За їхніми словами, при собі у втікачів був автомат Калашникова.

Пізніше на зв'язок вийшли товариші по службі солдатів, які втекли, і підтвердили, що в середу о 15:00 троє солдатів дійсно втекли з полігону "Обуз-Лесновський".

За словами товаришів по службі, одного з них звати Максим З., 1996 або 1997 року народження.

Крім того, 30 листопада о 17:30 одного з солдатів бачили під Барановичами за 20 км від полігону. Також повідомляють, що в самому місті з самого ранку ходить "військова комендатура" - солдати з червоно-зеленими нашивками, яких помічають на різних вулицях Барановичів.