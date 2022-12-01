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Кулеба: у складі з Росією ОБСЄ перебуває на шляху до пекла

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 11:39

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наполягає на виключенні Росії з ОБСЄ.

Про це він заявив перед початком зустрічі міністрів держав-учасниць ОБСЄ у Польщі, повідомляє "Європейська правда".

"Міністерське засідання ОБСЄ в Лодзі розпочалося спеціальним заходом "ОБСЄ на роздоріжжі". Наважуся не погодитися з назвою. ОБСЄ перебуває на шляху до пекла, тому що Росія зловживає її правилами і принципами, незважаючи на значні зусилля діючого голови, генерального секретаря та інститутів ОБСЄ, спрямовані на те, щоб утримати організацію на плаву", - зазначив Кулеба у своєму Twitter у четвер.

Він додав, що щодо Росії "перепробували все": догодити, заспокоїти, бути милим, бути нейтральним, взаємодіяти, не називати речі своїми іменами, проте це не допомогло. 

"Підсумок: для ОБСЄ було б краще, якби вона продовжувала існувати без Росії", - переконаний Кулеба.

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував ОБСЄ за недостатню участь у спробах змусити Росію припинити війну проти України. Зеленський зауважив, що через 9 місяців безперервних злочинів Росія залишається одним із членів Парламентської асамблеї організації.

Постійна делегація Верховної Ради України у Парламентській асамблеї ОБСЄ бойкотуватиме роботу організації після того, як постійний комітет не зміг змінити правила для вигнання Росії.

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Теми: Кулеба Дмитро
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