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Генштаб про резерви РФ у Криму: у Джанкойському районі є 750 одиниць озброєння і техніки

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 10:56
Генштаб про резерви РФ у Криму: у Джанкойському районі є 750 одиниць озброєння і техніки
Олексій Громов. Фото Назара Волошина / АрміяInform

Росія утримує на півночі окупованого Криму значні резерви для посилення своїх угруповувань, які воюють в Україні.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов  під час брифінгу в Military Media Center 1 грудня

Пряма мова: "Противник утримує на півночі окупованого Криму резерви для посилення своїх угруповувань військ на Придніпровському та Оріховському напрямках.

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Місто Джанкой та прилеглі райони фактично перетворились на найбільшу військову базу на ТОТ Крим, звідки здійснюється передислокація російських окупаційних військ та озброєння і військової техніки зс РФ.

Так, за даними розвідки, в польовому парку в районі населеного пункту Медведівка (Джанкойський район -ред.) перебуває близько 750 одиниць озброєння та військової техніки".

Теми: війнаРосіяарміяКрим
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