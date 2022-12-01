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Генштаб про резерви РФ у Криму: у Джанкойському районі є 750 одиниць озброєння і техніки

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 11:56
Олексій Громов. Фото Назара Волошина / АрміяInform

Росія утримує на півночі окупованого Криму значні резерви для посилення своїх угруповувань, які воюють в Україні.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов  під час брифінгу в Military Media Center 1 грудня

Пряма мова: "Противник утримує на півночі окупованого Криму резерви для посилення своїх угруповувань військ на Придніпровському та Оріховському напрямках.

Місто Джанкой та прилеглі райони фактично перетворились на найбільшу військову базу на ТОТ Крим, звідки здійснюється передислокація російських окупаційних військ та озброєння і військової техніки зс РФ.

Так, за даними розвідки, в польовому парку в районі населеного пункту Медведівка (Джанкойський район -ред.) перебуває близько 750 одиниць озброєння та військової техніки".

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Теми: війнаРосіяарміяКрим
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