Генштаб про резерви РФ у Криму: у Джанкойському районі є 750 одиниць озброєння і техніки

Росія утримує на півночі окупованого Криму значні резерви для посилення своїх угруповувань, які воюють в Україні.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center 1 грудня

Пряма мова: "Противник утримує на півночі окупованого Криму резерви для посилення своїх угруповувань військ на Придніпровському та Оріховському напрямках.

Реклама:

Місто Джанкой та прилеглі райони фактично перетворились на найбільшу військову базу на ТОТ Крим, звідки здійснюється передислокація російських окупаційних військ та озброєння і військової техніки зс РФ.

Так, за даними розвідки, в польовому парку в районі населеного пункту Медведівка (Джанкойський район -ред.) перебуває близько 750 одиниць озброєння та військової техніки".