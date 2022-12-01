Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Європейці і далі підтримують вступ України в ЄС, підтримка постачання зброї знизилась до 50%

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 11:22

Переважна більшість європейців продовжує виступати за вступ України до ЄС, водночас в усіх країнах дещо знижується підтримка поставок зброї.

Про це свідчать результати загальноєвропейського опитування Eupinions, європейського інструменту дослідження громадської думки Фонду Бертельсманна, проведеного у вересні, передає "Європейська правда".

По всій Європі 50% респондентів все ще вважають, що їхні країни повинні підтримати Україну, надаючи їй зброю для захисту від російської агресії. У березні, невдовзі після початку війни, цей показник становив 56%.

Реклама:

Натомість у Німеччині у вересні схвалення поставок зброї вперше впало нижче 50% (48%, у березні – 57%). Найнижчий показник в Італії – 36%. З іншого боку, схвалення залишається на стабільно високому рівні у безпосереднього сусіда України - Польщі - 76%.

Водночас зберігається явна більшість прихильників прийняття України до Європейського Союзу. Майже дві третини опитаних в ЄС голосують за цей крок, що на шість відсоткових пунктів менше, ніж у березні. Готовність залишається найвищою у Польщі (82%), за якою йде Іспанія (78%). На противагу цьому, найвищий скептицизм спостерігається у Німеччині. Тут більшість за вступ скоротилася до 55% (з 61% у березні).

Крім того, понад три чверті опитаних європейців, як і раніше, готові приймати українських біженців у своїй країні. Найбільша відкритість спостерігається в Іспанії - і залишається незмінною з часу проведення першого опитування у березні. Там 89% кажуть, що їхня країна повинна прийняти біженців. По всьому ЄС 77% все ще поділяють цю думку. У Німеччині ця готовність впала з березня (86%) до 74% у вересні. Франція знаходиться на останньому місці з 72%. Таким чином, в обох країнах готовність впала на 12 відсоткових пунктів.

ВІДЕО ДНЯ

Опитування є репрезентативним для ЄС в цілому та семи держав-членів: Бельгії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі та Іспанії. Воно публікується у співпраці з бельгійським Фондом короля Бодуена.

Нагадаємо, уряд Німеччини хоче передати Україні більше самохідних артилерійських установок "Gepard" для захисту від російських атак.

Теми: зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
зброя
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на чверть мільярда
Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: