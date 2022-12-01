Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Поштовий тероризм" в Іспанії: підозрілі пакети надійшли прем’єру і Міноборони

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 11:54

В Іспанії стало відомо про відправку ще двох підозрілих пакетів на адресу прем’єр-міністра та міністерства оборони країни на додаток до трьох, про які повідомлялось раніше, включно з пакетом, що вибухнув на території посольства України.

Про це пише іспанське видання El Mundo, повідомляє "Європейська правда".

Національна поліція проінформувала Національний суд про перехоплення ще одного пакета з піротехнічним матеріалом. Він був відправлений голові уряду Іспанії Педро Санчесу та виявлений ще 24 листопада. 

Реклама:

Підозріле відправлення, надіслане звичайною поштою, виявив департамент безпеки, фільтруючи кореспонденцію. Це був конверт на ім'я голови уряду, який негайно знешкодили.

Крім того, сьогодні до міністерства оборони надійшов запальний конверт, що активується при відкритті. Він був надісланий з Іспанії.

На додачу у середу вранці підозрілий пакет знайшли на авіабазі в Мадриді, яка ділиться розвідданими з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Цей пакет був схожий на ті, що надійшли до посольства України та компанії з виробництва зброї Instalaza у Сарагосі. Ця компанія виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами.

Зараз слідчі аналізують зв’язки між відправленнями та їхній ймовірний зв’язок із ситуацією в Україні

Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент в українському посольстві як терористичний злочин.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього доручив негайно посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: