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Одещина демонтує пам'ятник Суворову, Хмельниччина – Островському

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 13:39
Демонтаж пам'ятника Миколі Островському на Хмельниччині, фото з Telegram Гамалія

У місті Шепетівка на Хмельниччині демонтують пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському, в Ізмаїлі Одеської області – Олександру Суворову.

Джерело: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в Telegram, інформаційне агентство "Юг.Today"

Деталі: Пам'ятник Миколі Островському, що на площі перед Шепетівським музеєм, демонтували. Раніше очільник ОВА Сергій Гамалій повідомляв, що пам’ятник готують в дорогу на "вічне" збереження.

Пряма мова Гамалія: "Нації, які забувають про своє минуле, не мають майбутнього. Тому нашу історію пам'ятаємо, робимо висновки, але символів комуністичного минулого позбуваємося".

Більше деталей: У місті Ізмаїл на Одещині 1 грудня розпочали демонтаж пам’ятника Олександру Суворову. Всі роботи виконуватимуть комунальники. 

 
Фото з "Юг.Today"

Як повідомляє "Юг.Today", раніше Ізмаїльська міська рада вирішила, що пам'ятник поки перемістять за межі громадського простору – до підприємства "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства". До цього туди перевезли пам'ятник Леніну. 

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Микола Островський — радянський письменник; учасник встановлення радянської влади в Україні та боротьби з повстанським рухом.

Він відомий своїми романами "Як гартувалася сталь" та "Народжені бурею", які критикують за антиукраїнське зображення борців за незалежність України під час радянсько-української війни 1917—1921 років.

Теми: ХмельниччинаОдеська областькультурадекомунізація
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