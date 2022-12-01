Заступниця міністра Маляр не радить писати радісні новини з деокупованих територій

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр радить жителям звільнених населених пунктів не писати в соцмережах радісні новини з деокупованих територій, щоб не стати мішенню ворога.

Джерело: Маляр під час брифінгу представників Сил оборони та безпеки України в Military Media Center 1 грудня, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Публікації на приватних сторінках в соціальних мережах з вказанням місця розташування, фото з орієнтирами, точними назвами — все це стає джерелом відкритої інформації для ворога й навіть його мішенню, в яку він може влучити ракетою або своєю ворожою пропагандою.

Реклама:

Пам’ятайте про це, публікуючи радісні новини із звільнених населених пунктів та інші здобутки наших захисників".