Бункери Путіна: аж до Уралу і на глибині до 200 м – росЗМІ розповіли про мережу сховищ президента РФ

Президент Росії Володимир Путін має глобальну мережу секретних бункерів від Москви до Уралу і продовжує будівництво підземних сховищ у Росії.

Джерело: розслідування видання "Собеседник", автор розслідування і головний редактор видання Олег Ролдугін в інтерв'ю телеканалу "Дождь"

Пряма мова Ролдугіна: "Бункери почали будувати ще за радянських часів для перших осіб держави, але останнім часом роботи активізувалися. Точно є бункери і в Москві, і на Уралі, є бункери в Поволжі".

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Деталі: За словами журналіста, у Путіна є офіційна і неофіційна система бункерів.

Офіційною системою бункерів займається Головне управління спеціальних програм при президенті Росії – це офіційна окрема силова структура, яка підпорядковується безпосередньо президенту.

У процесі дослідження Ролдугін з'ясував, що ті самі будівельники, які будують офіційні бункери і будували тунелі під будинком Путіна в Геленжику, будують і приватні сховища для російського президента.

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Кількість приватних бункерів набагато більша, ніж тих, які можна вирахувати за держконтрактами і якимись іншими роботами.

За словами журналіста, глибина тунелів у Москві становить до 200 м – про це розповідали дигери, які випадково потрапили в тунелі і які пізніше були за це засуджені до умовних і реальних термінів і були змушені покинути Росію.

Він також додав, що після того, як Путін прийшов до влади, за реновацію бункерів взялися з новою силою. Наприклад, у московських бункерах вирішили модернізувати ліфти і всього на 3 підйомники витратили 55 мільйонів рублів.

Пряма мова Ролдугіна: "За цими масштабами можна судити, яка глибина, що це за ліфти і які шахти прокладені під Москвою. Займалася модернізацією структура, яка спеціалізується на створенні шахт для пускових установок ракет. Багато бункерів пов'язані між собою тунелями, які розходяться на десятки км".

Де розташовані бункери Путіна?

Насамперед приховані тунелі є в центрі Москви. За даними журналістів, відома підземна система "Метро-2" пов'язує урядові установи Москви (передусім Кремль) із бункерами в російській столиці, Балашисі, Чехові та мало не в Калузі.

Один із секретних входів у тунель "Собеседник" виявив біля Мічурінського проспекту у Москві.

Повідомляється, що таких об'єктів у столиці РФ не один десяток за різними адресами: Лучніковий провулок (недалеко від Луб'янки), Хрестовоздвиженський (біля Міноборони), Таганка (поруч із бункером Сталіна), багато сконцентровано навколо колишнього пустиря, який дигери називають "Раменки-43", розповідаючи, що саме в цьому місці розташоване ціле підземне місто, пов'язане тунелями з Кремлем.

Також підземні сховища є під палацом Путіна в Геленджику.

Журналісти вважають, що ще один із бункерів розташований у горі Ямантау в засекреченому уральському містечку Міжгір'я, що на півдні від Єкатеринбурга і точно між Магнітогорськом і Уфою.

Фото з сайту "Собеседника"

Закрите адміністративно-територіальне утворення (ЗАТУ) Міжгір'я з'явилося після об'єднання двох військових містечок – Білорецьк-15 і Білорецьк-16, ­– розташованих на відстані 20 км одне від одного. Загалом там живе близько 15 тисяч осіб. В'їзд у місто навіть для росіян – суворо за спецперепустками.

Фото з сайту "Собеседника"

Журналісти зазначають, що останні місяці роботи на Ямантау активізувалися. Грошей на це не шкодують. Над горою Росавіація встановила безпольотну зону, а пішки пройти туди теж складно.

За охорону цього будівництва відповідають військові, єгері, і, судячи з держконтрактів, квадрокоптери DJI Mavic 2 Enterprise Advanced з 32-кратним збільшенням і тепловізором (коштують від 500 тисяч до мільйона рублів за апарат).

Хто будує бункери?

За інформацією журналіста, за будівництво бункерів відповідає "Управління будівництва №30", діяльність якого курує Головне управління спеціальних програм президента Росії.

Юридично ГУСП – правонаступник П'ятого управління справами Радміну РРФСР, основним завданням якого було будівництво нових і модернізація наявних пунктів управління країною і військами на випадок війни.

Керівником ГУСПу з 2015 року значиться офіцер держбезпеки Олександр Лінець, який до цього очолював Управління ФСБ Росії по Південному військовому округу. Про довіру Путіна до цієї людини свідчить те, що у 2020 році він переїхав у квартиру площею 176,7 кв. м. у будинку Управління справами президента у Великому Тишинському провулку в Москві.

У цьому ж будинку від держави отримали житлоплощу керівники кремлівської адміністрації Антон Вайно, Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, Слідчого комітету Олександр Бастрикін.

До складу ГУСПу входить кілька військових частин, які розташовані і працюють як у Москві, так і у віддалених регіонах РФ. У них теж працюють перевірені роками люди.

Також видання повідомляє, що в РФ не так давно почали укладати нові держконтракти – з повірки приладів радіаційної та хімічної розвідки, які призначені для використання на бронеоб'єктах, із закупівлі комплексів для виявлення каналів витоку інформації та апаратів для виявлення жучків, із закупівлі обладнання для формування системи постановки віброакустичних та акустичних перешкод, апаратно-програмних психодіагностичних комплексів, дихальних апаратів на стисненому повітрі та ін.