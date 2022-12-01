По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Повітряну тривогу оголошували 1 грудня по всій материковій частині України.

Джерело: alerts.in.ua, проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Станом на 14.25 повітряну тривогу було оголошено в усіх областях України, окрім окупованого Криму.

"Беларускі Гаюн" повідомив про зліт о 14:12 з аеродрому Мачулищі літака МіГ-31К ВКС РФ з бортовим номером RF-92462. Цей винищувач може нести ракети "Кинджал".

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: Повітряну тривогу скасували станом 15.36. Вона тривала трохи більше години.