Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лише біля 40% жителів Молдови розібралися, що відбувається між Росією і Україною

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 14:52

Трохи менше 40% опитаних у Молдові респондентів назвали те, що відбувається в Україні, неспровокованою агресією Росії, і близько 30% вірять російській пропаганді.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", такими виявилися результати соцопитування, проведеного Інститутом публічних політик.

На запитання про те, що відбувається в Україні з 24 лютого, 38,3% серед запропонованих варіантів обрали "невиправданий і неспровокований напад Росії на Україну". 17,1% опитаних вважають, що Росія нібито захищає маріонеткові "ЛДНР" від України; ще 15,1% - що РФ проводить в Україні "операцію звільнення від нацизму". 26,5% не змогли визначитися з думкою. 

На запитання, на чиєму боці, на їхню думку, справедливість у цьому конфлікті, 36,2% назвали Україну, майже 22% - Росію; 23,2% вважають, що ніхто з обох сторін не правий, 18% не визначилися з думкою. 

31,3% вважають, що Україна має захищатися самостійно, без сторонньої допомоги; 33,8% вважають достатнім те, що західні партнери надають Україні військову та іншу допомогу, 23,7% - не визначилися з думкою. 11,2% серед респондентів вважають, що ЄС і США мали би вступити у війну.

Як відомо, останнім часом у Молдові активізували свої антиурядові протести проросійська Партія соціалістів експрезидента Ігоря Додона і популістська партія "Шор", яка стає все більш успішним їхнім конкурентом за роль "головного союзника" Росії у Молдові. 

ЄвроПравда детально розповідала про це у відеоблозі та у статті: Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МолдоваРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В Гостомелі вандали зрізали графіті Бенксі, їх вже знайшла і допитує поліція

РосЗМІ: Росія готова покинути ЗАЕС в обмін на транзит нафти і газу через Україну

Влада пояснила, чому забороняють УПЦ МП: небезпечна для здоров’я і життя

РНБО ввела санкції проти очільника Лаври Павла, Новинського та інших церковників УПЦ МП

На Харківщині знайшли схованку зі списками поліцаїв та доноси колаборантів під час окупації

Закривавлені пакунки і очі тварин: в МЗС заявили про нові акти залякування українських дипмісій

Усі новини...
Молдова
Катували та відбирали бізнес: у Молдові й Україні викрито міжнародну банду
Молдова: суд відмовився повертати Додона під домашній арешт у справі про "кульок"
Шість пунктів пропуску на кордоні з Молдовою призупинили роботу: нема світла
Останні новини
16:49
Як змінюються дати інших свят, якщо відзначати Різдво 25 грудня
16:48
Посольство України в Іспанії отримало закривавлений пакунок - МЗС
16:47
Укрзалізниця відновила продаж квитків на рейс зі Львова до Дніпра: маршрут
16:36
У Литві завершується обмін готівкової гривні на євро
16:19
Ведучого Антимайдану, який переїхав до РФ, судитимуть за держзраду і виправдовування агресії
16:16
В Гостомелі вандали зрізали графіті Бенксі, їх вже знайшла і допитує поліція
16:06
Банки Киргизстану не приймають картки "Мір" через побоювання санкцій
16:04
У лікарнях України не було жодного летального випадку через відключення медапаратури – Ляшко
15:54
Вучич: Ніхто не зможе обійти санкції ЄС проти Росії через Сербію
15:49
РосЗМІ: Росія готова покинути ЗАЕС в обмін на транзит нафти і газу через Україну
Усі новини...