Лише біля 40% жителів Молдови розібралися, що відбувається між Росією і Україною

Трохи менше 40% опитаних у Молдові респондентів назвали те, що відбувається в Україні, неспровокованою агресією Росії, і близько 30% вірять російській пропаганді.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", такими виявилися результати соцопитування, проведеного Інститутом публічних політик.

На запитання про те, що відбувається в Україні з 24 лютого, 38,3% серед запропонованих варіантів обрали "невиправданий і неспровокований напад Росії на Україну". 17,1% опитаних вважають, що Росія нібито захищає маріонеткові "ЛДНР" від України; ще 15,1% - що РФ проводить в Україні "операцію звільнення від нацизму". 26,5% не змогли визначитися з думкою.

На запитання, на чиєму боці, на їхню думку, справедливість у цьому конфлікті, 36,2% назвали Україну, майже 22% - Росію; 23,2% вважають, що ніхто з обох сторін не правий, 18% не визначилися з думкою.

31,3% вважають, що Україна має захищатися самостійно, без сторонньої допомоги; 33,8% вважають достатнім те, що західні партнери надають Україні військову та іншу допомогу, 23,7% - не визначилися з думкою. 11,2% серед респондентів вважають, що ЄС і США мали би вступити у війну.

Як відомо, останнім часом у Молдові активізували свої антиурядові протести проросійська Партія соціалістів експрезидента Ігоря Додона і популістська партія "Шор", яка стає все більш успішним їхнім конкурентом за роль "головного союзника" Росії у Молдові.

ЄвроПравда детально розповідала про це у відеоблозі та у статті: Атака на Молдову. Як газ та гроші Кремля стали зброєю війни з прозахідною владою.