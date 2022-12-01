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У Кремлі очікувано заявили, що не вважатимуть "легітимним" трибунал щодо злочинів РФ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 грудня 2022, 15:54
Дмитро Пєсков, фото: Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль засудить створення спецтрибуналу щодо розслідуваннь злочинів Росії.

Джерело: "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Що стосується спроб заснувати якісь трибунали, вони не матимуть жодної легітимності і не будуть нами прийняті, будуть нами засуджуватися".

Деталі: Натомість Пєсков пригрозив, що слідчі РФ "ведуть дуже напружену і копітку роботу з фіксації всіх злочинів київського режиму".

Що було раніше: Національна асамблея Франції – нижня палата парламенту – ухвалила "дуже потужну" резолюцію на підтримку України і виступила за створення спецтрибуналу для президента РФ і його найближчого оточення за злочин агресії проти України і не тільки.

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Теми: війнаРосіяУкраїна
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