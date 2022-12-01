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У Грузії опублікували результати експертизи щодо стану Саакашвілі, у владі не збираються їй вірити

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 15:53

Неурядовий центр "Емпатія" опублікував висновки комісійної судово-медичної експертизи щодо стану здоров’я Михеїла Саакашвілі, з якої випливає, що йому не можна залишатися за гратами; у правлячій партії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

В "Емпатії" зазначають, що експертизу проводили 10 грузинських та 6 іноземних фахівців. Документ загалом містить 194 сторінки основного тексту та ще три тисячі - додатків. Експертиза проводилася з 1 червня по 28 листопада.

У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", а до арешту він був майже здоровим. Серед проблем згадують нейропсихологічні, гастроентеорологічні, порушення опорно-рухового апарату, проблеми з зором, підвищену температуру з незрозумілих причин, швидку втрату ваги, болі у м’язах та суставах. Експерти зазначають, що може йтися про інфекційні процеси чи інтоксикацію, тому що експертиза волосся показала підвищений вміст в організмі вісмуту, барію і ртуті.  

Експерти вважають, що Саакашвілі не можна залишати у пенітенціарних закладах чи у клініці "Вівамеді", де він перебуває останні місяці, оскільки там неможливо провести повну токсикологічну експертизу, та закликають відправити його на лікування до мультипрофільної лікарні у США або ЄС. 

"Необхідна своєчасна діагностика токсичних речовин, у тому числі хімічних сполук і радіоактивних речовин. В іншому разі, з огляду на ймовірність інтоксикації, можлива кома та летальні наслідки", - йдеться у документі. 

Лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що висновкам експертизи взагалі не можна довіряти, тому що центр "Емпатія" пов’язаний з "Єдиним національним рухом", пише "Новости-Грузия".

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"Певні види відхилень за медичними показниками є практично у кожного. Сам по собі такий список нічого не означає… Потрібно конкретно вказати, що це за хвороба чи патологія, яка є підставою для звільнення ув’язненого… Також має значення, чи дотримується засуджений приписів своїх лікарів. Натомість 400 днів вони розповідають, що ув’язненому стає гірше. Нас просять політично прийняти рішення і звільнити Саакашвілі для того, щоб влаштувати в країні безлад. Ми не можемо цього зробити", - заявив Кобахідзе. 

Раніше міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе пояснив, що відпустити ув’язненого експрезидента Михеїла Саакашвілі на лікування за кордон "неможливо за законом", але до його лікування можуть долучатися іноземні фахівці.

Теми: ГрузіяСаакашвілі
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