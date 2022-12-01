У Грузії опублікували результати експертизи щодо стану Саакашвілі, у владі не збираються їй вірити

Неурядовий центр "Емпатія" опублікував висновки комісійної судово-медичної експертизи щодо стану здоров’я Михеїла Саакашвілі, з якої випливає, що йому не можна залишатися за гратами; у правлячій партії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

В "Емпатії" зазначають, що експертизу проводили 10 грузинських та 6 іноземних фахівців. Документ загалом містить 194 сторінки основного тексту та ще три тисячі - додатків. Експертиза проводилася з 1 червня по 28 листопада.

У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", а до арешту він був майже здоровим. Серед проблем згадують нейропсихологічні, гастроентеорологічні, порушення опорно-рухового апарату, проблеми з зором, підвищену температуру з незрозумілих причин, швидку втрату ваги, болі у м’язах та суставах. Експерти зазначають, що може йтися про інфекційні процеси чи інтоксикацію, тому що експертиза волосся показала підвищений вміст в організмі вісмуту, барію і ртуті.

Експерти вважають, що Саакашвілі не можна залишати у пенітенціарних закладах чи у клініці "Вівамеді", де він перебуває останні місяці, оскільки там неможливо провести повну токсикологічну експертизу, та закликають відправити його на лікування до мультипрофільної лікарні у США або ЄС.

"Необхідна своєчасна діагностика токсичних речовин, у тому числі хімічних сполук і радіоактивних речовин. В іншому разі, з огляду на ймовірність інтоксикації, можлива кома та летальні наслідки", - йдеться у документі.

Лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що висновкам експертизи взагалі не можна довіряти, тому що центр "Емпатія" пов’язаний з "Єдиним національним рухом", пише "Новости-Грузия".

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"Певні види відхилень за медичними показниками є практично у кожного. Сам по собі такий список нічого не означає… Потрібно конкретно вказати, що це за хвороба чи патологія, яка є підставою для звільнення ув’язненого… Також має значення, чи дотримується засуджений приписів своїх лікарів. Натомість 400 днів вони розповідають, що ув’язненому стає гірше. Нас просять політично прийняти рішення і звільнити Саакашвілі для того, щоб влаштувати в країні безлад. Ми не можемо цього зробити", - заявив Кобахідзе.

Раніше міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе пояснив, що відпустити ув’язненого експрезидента Михеїла Саакашвілі на лікування за кордон "неможливо за законом", але до його лікування можуть долучатися іноземні фахівці.