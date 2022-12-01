Україна повернула ще 50 захисників – четвертий обмін із Росією за два тижні 

Звільнені 1 грудня з полону бійці, фото з Telegram Андрія Єрмака

1 грудня українська і російська сторони провели черговий обмін військовополоненими у форматі "50 на 50" – Україна, зокрема, повернула оборонців Маріуполя, яких окупанти утримували в Оленівці.

Джерело: Міністерство оборони Росії, голова Офісу президента України Андрій Єрмак, Служба безпеки України, Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими, речник президента України Сергій Нікіфоров

Дослівно Міноборони РФ: "1 грудня в результаті переговорного процесу з підконтрольної київському режиму території повернуто 50 російських військовослужбовців, яким у полоні загрожувала смертельна небезпека".

Пряма мова Єрмака: "Провели черговий великий обмін полоненими. Звільнили 50 захисників України. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі", повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках".

Обмін полоненими пройшов 1 грудня Фото з Телеграм Андрія Єрмака

Пряма мова Зеленського: "Не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей. Після сьогоднішнього обміну вдома вже 1319 героїв. Вдячний усій команді! Молодці!".

Звільнений із полону боєць Фото з Телеграм Андрія Єрмака

Деталі: Цього разу додому повертаються захисники зі Збройних Сил України, Територіальної оборони, Військово-морських Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Серед них 4 офіцери та 46 військовослужбовців з рядового та сержантського складу.

Зокрема, з полону звільнені 14 оборонців Маріуполя, у тому числі 8 захисників "Азовсталі".

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Більшість із визволених українців мають поранення і травми. Деякі з врятованих захисників – з ампутованими кінцівками або не мають можливості рухатися.

Наймолодшому зі звільнених захисників виповнилося 19 років, найстаршому – 59 років.

Врятовані з полону належать, зокрема, до таких підрозділів:

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького,

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського,

12-та бригада оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців,

114-й окремий батальйон територіальної оборони,

59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка,

28-ма окрема механізо‌вана брига‌да імені Лицарів Зимового Походу,

79-та окрема десантно-штурмова бригада,

56-та окрема мотопіхотна Маріупольська брига‌да,

37-й окремий мотопіхотний батальйон "Запоріжжя",

107-ма окрема бригада територіальної оборони,

115-та окрема механізована бригада,

66-та окрема механізована бригада,

21-ша окрема бригада охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського,

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада,

109-та окрема бригада територіальної оборони,

14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого,

501-й окремий батальйон морської піхоти,

4-та бригада оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука,

503-й окремий батальйон морської піхоти,

21-й окремий мотопіхотний батальйон "Сармат",

74-й окремий розвідувальний батальйон,

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила,

34-й окремий моторизований батальйон,

81-ша окрема аеромобільна бригада,

57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка,

105 окрема бригада Територіальної оборони,

Мукачівський ТЦК та СП.

Єрмак зазначив, що українська влада буде продовжувати цю роботу до звільнення останнього українця. Він подякува Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Це четвертий за останні два тижні обмін полоненими між Україною та РФ.

Міноборони Росії зазначило, що звільнених росіян на військових літаках доправлять до Москви для проходження лікування і реабілітації.