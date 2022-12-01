Росіяни вдарили по Нікополю: пошкоджені багатоповерхівки, є поранений
Четвер, 1 грудня 2022, 16:44
Російські окупанти вдень 1 грудня обстріляли з артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області – пошкоджені кілька багатоповерхівок, є постраждалий.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram
Пряма мова: "Пообіді окупанти знову обстрiляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по самому Нікополю. Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар – 56-річний чоловік".
Деталі: Резніченко додав, що у місті пошкоджені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач. Деталі уточнюються.
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