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Росіяни вдарили по Нікополю: пошкоджені багатоповерхівки, є поранений

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 1 грудня 2022, 16:44
Наслідки пожежі у багатоповерхівці, фото з Telegram Резніченка

Російські окупанти вдень 1 грудня обстріляли з артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області – пошкоджені кілька багатоповерхівок, є постраждалий.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram

Пряма мова: "Пообіді окупанти знову обстрiляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по самому Нікополю. Зайнялася квартира у багатоповерхівці. Постраждав її господар – 56-річний чоловік".

Деталі: Резніченко додав, що у місті пошкоджені кілька багатоповерхівок і лінії електропередач. Деталі уточнюються.

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Теми: Дніпропетровська областьНікопольвійна
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