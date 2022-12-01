Рада заявила про нелегітимність перебування Росії в ООН

Верховна Рада України схвалила заяву щодо необхідності реформування Організації Об’єднаних Націй та нелегітимності перебування Росії в ООН.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, проект постанови на сайті Ради

Деталі: Постанову №8229 підтримали 314 депутатів.

У заяві йдеться, що РФ зловживає перебуванням на правах постійного члена в Раді Безпеки ООН та своїми діями порушує основоположні міжнародно-правові документи, зокрема Статут ООН, Загальну декларацію прав людини, Будапештський меморандум та ін.

"Дії російської федерації становлять неприпустиме та обурливе порушення Статуту ООН безпрецедентних масштабів, зокрема принципу незастосування сили або погрози силою, у тому числі ядерною зброєю, проти територіальної недоторканності або політичної незалежності інших держав, принципу мирного вирішення спорів і принципу суверенної рівності держав", – йдеться у заяві.

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ВР наголошує, що повноваження Росії накладати вето на резолюцію Ради прямо суперечить фундаментальному принципу права "ніхто не судить у своїй справі", а також робить неможливим здійснення Радою Безпеки "головної відповідальності за підтримання миру та безпеки", покладеної на неї Статутом ООН.

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Що цьому передувало: 30 вересня Росія наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка засуджує проголошену Москвою анексію частини України