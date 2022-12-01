Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Два українські посольства отримали погрози в день, коли стався інцидент в Іспанії – Кулеба

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 16:26

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, в день, коли в посольство України в Іспанії надіслали пакунок із бомбою, ще дві дипломатичні представництва отримали листи з "дуже конкретними погрозами".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба сказав у четвер у межах засідання Ради міністрів ОБСЄ в польському Лодзі у відповідь на питання "Укрінформу".

"Це однозначно нова форма терору. Ми спільно з іспанською владою дуже активно працюємо над тим, щоб встановити, хто за цим стоїть. У нас, безумовно, є здогадка, хто за цим стоїть, але потрібно прослідкувати всю мережу агентів і людей, залучених до цієї кампанії", – зазначив міністр.

Реклама:

Кулеба додав, що в середу "сталися й інші тривожні події, не пов’язані з вибухівкою, проте з надсиланням у посольства України дуже конкретних погроз". Він відмовився говорити, про дипломатичні установи в яких саме країнах ідеться.

На думку глави МЗС, це дає підстави говорити, що відбувається "цілеспрямована широкомасштабна кампанія" проти України. "Потрібно розкрутити повністю ланцюги: хто залучений, звідки ці ланцюги надходять, хто їх (листи) надсилає", – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього доручив негайно посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а також закликав іспанського колегу вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. 

Пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала також іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами; авіабаза Торрехон-де-Ардос та міністерство оборони Іспанії; а також посольство США в Мадриді.

Теми: Кулеба Дмитроміжнародні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росіяни вдарили по Нікополю: пошкоджені багатоповерхівки, є поранений
"Поштовий тероризм" в Іспанії: пакунок з вибухівкою надіслали посольству США
Я окупант – росЗМІ опублікували щоденник інженера з РФ, який працював у Маріуполі
З Білорусі в РФ відлетіли російські винищувачі, які можуть нести "Кинджали"
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: