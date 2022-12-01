Два українські посольства отримали погрози в день, коли стався інцидент в Іспанії – Кулеба

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, в день, коли в посольство України в Іспанії надіслали пакунок із бомбою, ще дві дипломатичні представництва отримали листи з "дуже конкретними погрозами".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба сказав у четвер у межах засідання Ради міністрів ОБСЄ в польському Лодзі у відповідь на питання "Укрінформу".

"Це однозначно нова форма терору. Ми спільно з іспанською владою дуже активно працюємо над тим, щоб встановити, хто за цим стоїть. У нас, безумовно, є здогадка, хто за цим стоїть, але потрібно прослідкувати всю мережу агентів і людей, залучених до цієї кампанії", – зазначив міністр.

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Кулеба додав, що в середу "сталися й інші тривожні події, не пов’язані з вибухівкою, проте з надсиланням у посольства України дуже конкретних погроз". Він відмовився говорити, про дипломатичні установи в яких саме країнах ідеться.

На думку глави МЗС, це дає підстави говорити, що відбувається "цілеспрямована широкомасштабна кампанія" проти України. "Потрібно розкрутити повністю ланцюги: хто залучений, звідки ці ланцюги надходять, хто їх (листи) надсилає", – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після цього доручив негайно посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а також закликав іспанського колегу вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову.

Пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала також іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами; авіабаза Торрехон-де-Ардос та міністерство оборони Іспанії; а також посольство США в Мадриді.