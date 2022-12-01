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ЗМІ: ЄС попередньо погодив граничну ціну на російську нафту – $60 за барель

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 18:09

Країни Європейського Союзу в четвер попередньо погодили обмеження ціни на російську морську нафту на рівні 60 доларів за барель з механізмом коригування, який дозволить утримувати обмеження на рівні 5% нижче ринкової ціни.

Про це агенції Reuters повідомив неназваний дипломат ЄС, передає "Європейська правда".

Згідно з пропозицією, ціна на російську нафту буде коректуватися що два тижні, аби вона утримувалася на рівні на 5% нижче від ринкової ціни. Станом на зараз Російська нафта марки Urals торгувалася на рівні 70,3 долара за барель.

Пропозицію мала до 17:00 за Києвом погодити Польща, яка послідовно виступала за встановлення якомога нижчого цінового обмеження. Литва та Естонія, що теж дотримувалися жорсткої позиції, вирішили підтримати узгоджений план.

"Якщо вона (Польща) це зробить, то до завтрашнього дня відбудеться письмова процедура ухвалення", – сказав дипломат. Раніше польські дипломати неформально повідомили, що продовжують консультації з урядом у Варшаві.

Остаточно про те, чи було погоджене обмеження, стане відомо, вочевидь, у п’ятницю.

У червні лідери "Групи семи" домовилися про принцип обмеження цін на російську нафту, але з того часу тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу.

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Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено.

Росія раніше стверджувала, що не буде продавати нафту країнам, які підтримають цінове обмеження.

Теми: газціни
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