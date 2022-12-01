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Шольц допускає відновлення довоєнного "мирного порядку" з РФ, якщо Путін припинить агресію

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 18:27
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа може повернутися до довоєнного "мирного порядку" із Росією і вирішити "всі питання спільної безпеки" після війни в Україні, якщо президент РФ Владімір Путін відмовиться від агресії проти сусідніх держав.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times, про це Шольц заявив у виступі на Берлінській конференції з питань безпеки.

Німецький канцлер підкреслив, що наразі про партнерство з Росією не може йтися, оскільки вона "порушила мирний порядок, над яким ми працювали протягом багатьох десятиліть".

"Те, що Росія робить сьогодні – це повернення до імперіалістичного підходу ХІХ, XVIII, XVII століть, коли просто сильніша країна вважає, що може просто забрати територію сусіда, вважаючи, що її сусіди – це просто внутрішня територія", – наголосив Шольц.

Він, однак, продовжив, що Європа "повинна повернутися до тих домовленостей, які були протягом останніх десятиліть і становили основу для миру і безпекового порядку".

"І для Росії це також означає, що вона визнає, що існують відкриті суспільства, демократії, які йдуть зовсім іншим шляхом… Зрештою, з боку країн-членів Європейського Союзу, з боку НАТО агресії немає, і всі питання спільної безпеки можуть бути вирішені і обговорені. Готовність до цього є", – стверджує Шольц.

"Ми можемо повернутися до мирного порядку, який працював, і зробити його знову безпечним, якщо в Росії є бажання повернутися до цього мирного порядку", – додав він.

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Як зазначає The Times, досі лідери держав НАТО були схильні обговорювати майбутні відносини з Росією у дуже розмитих формулюваннях, обмежуючись наполяганнями на тому, що лише Україна може визначити умови, на яких вона готова закінчити війну з РФ.

Слова Шольца, однак, розходяться з позицією більш критично налаштованих членів Альянсу, як-то Польщі й країн Балтії – вони вкрай неохоче йдуть на поступки Кремлю і не довіряють його готовності підтримувати будь-яку післявоєнну мирну домовленість.

Канцлер Німеччини є одним із небагатьох лідерів Європи, які після повномасштабного вторгнення Росії продовжували підтримувати спілкування з Путіним, сподіваючись відмовити його від агресії в Україні.

Теми: ШольцПутінРосія
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