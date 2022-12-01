Посол США назвала три складові перемоги України

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявляє, що не має жодних сумнівів у перемозі України у війні з Росією.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це американська дипломатка заявила під час Київського безпекового форуму.

"У мене і до цього призначення не було жодних сумнівів, у тому, що Україна переможе. Немає їх і зараз", – наголосила Брінк.

Вона додала, що перемога України полягає у трьох складових.

"Це, відповідно до Статуту ООН, є відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Крім того, це притягнення до відповідальності за воєнні злочини. Подорожуючи Україною, я бачила жахливі сліди воєнних злочинів. Ті, хто їх вчинив, мають бути притягнені до відповідальності. І нарешті – це виплата репарацій. І тут США і світ віддані в тому, щоб допомогти Україні з відбудовою", – перерахувала американська пані посол.

Раніше генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що першочерговим завданням для країн НАТО є допомога Україні у війні з Росією, і лише після перемоги можна буде говорити про повноцінне членство.

Читайте інтерв'ю "ЄвроПравди" з послом США в Україні: "Рішення про переговори з РФ та про перемогу ухвалюватиме Зеленський".