Росіяни виводять підрозділи з деяких населених пунктів Запорізької області – Генштаб ЗСУ

За даними української військової розвідки, в окупованій частині Запорізької області росіяни виводять своїх військових із смт Михайлівка, міста Пологи та села Інженерне, а в селі Бурчак пропонують жителям евакуюватися.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 1 грудня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко

Дослівно Генштаб: "За наявною інформацією, російські окупаційні війська відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій населених пунктів тимчасово зайнятої території Запорізької області.

Так, з населеного пункту Михайлівка виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів.

В населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно.

У населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення".

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, за попередні дні в населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області втрати РФ склали понад 230 осіб пораненими, кількість ліквідованих окупантів уточнюється, знищено більше 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів.

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На Запорізькому напрямку ворог обороняється. 1 грудня російські загарбники завдали авіаудари по селу Білогір’я в Запорізькій області.

Радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко також повідомив, що "в Маріуполь прибуває шпиталь, переведений окупантами з Пологів".

"Більша частина завозиться в лікарню ЛШМД, частину везуть в Лівобережний район. Таким чином, маємо підтвердження попередньої інформації щодо виводу військової медицини з території м. Пологи Запоріжської області до Маріуполя. Вага Маріуполя як тилової бази окупантів стримко зростає", – написа Андрющенко у Telegram.