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Киянам пояснили, чому частіше стаються аварії в електромережах

Олена РощінаЧетвер, 1 грудня 2022, 18:44
Киянам пояснили, чому частіше стаються аварії в електромережах
Київ без світла, фото Назарія Мазилюка, УП

У Києві почали частіше траплятися аварії в електромережах через те, що жителі вмикають багато приладів одночасно, коли з'являється електроенергія, а також користуються електричними обігрівачами в будівлях.

Джерело: гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко

Пряма мова: "Сьогодні обмеження споживання по Києву становило 380 МВт, а це вже майже графік. Відключалося трошки більше як 652 тисячі киян.

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Зараз значно частіше почали траплятися аварії. Причини цьому дві.

По-перше, як я уже згадав, ми ще не повернулися до графіків, нам складно планувати. Тому після того, як світло подається, починають вмикати в розетки все. Автоматика вибиває від перепадів напруги, але про це нікому невідомо, всі продовжують думати, що це екстрене відключення (...).

По-друге, це погода. Хоч опалення зараз непогане, люди все одно користуються електрообігрівачами. Вони створюють неабияке навантаження на мережу".

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Деталі: Коваленко закликав споживачів не поспішати підключатися до мережі одразу після того, як їх включили.

"Використовуйте електроенергію відповідально. На жаль, ми будемо мати регулярні відключення цієї зими, тому запасайтеся теплим одягом, утеплюйте оселю і вірте у ЗСУ", – додав він.

 

Теми: Київелектроенергіяенергетика
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