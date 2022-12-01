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Киянам пояснили, чому частіше стаються аварії в електромережах

Олена РощінаЧетвер, 1 грудня 2022, 19:44
Київ без світла, фото Назарія Мазилюка, УП

У Києві почали частіше траплятися аварії в електромережах через те, що жителі вмикають багато приладів одночасно, коли з'являється електроенергія, а також користуються електричними обігрівачами в будівлях.

Джерело: гендиректор субхолдингу ДТЕК D.Solutions (YASNO) Сергій Коваленко

Пряма мова: "Сьогодні обмеження споживання по Києву становило 380 МВт, а це вже майже графік. Відключалося трошки більше як 652 тисячі киян.

Зараз значно частіше почали траплятися аварії. Причини цьому дві.

По-перше, як я уже згадав, ми ще не повернулися до графіків, нам складно планувати. Тому після того, як світло подається, починають вмикати в розетки все. Автоматика вибиває від перепадів напруги, але про це нікому невідомо, всі продовжують думати, що це екстрене відключення (...).

По-друге, це погода. Хоч опалення зараз непогане, люди все одно користуються електрообігрівачами. Вони створюють неабияке навантаження на мережу".

Деталі: Коваленко закликав споживачів не поспішати підключатися до мережі одразу після того, як їх включили.

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"Використовуйте електроенергію відповідально. На жаль, ми будемо мати регулярні відключення цієї зими, тому запасайтеся теплим одягом, утеплюйте оселю і вірте у ЗСУ", – додав він.

 

Теми: Київелектроенергіяенергетика
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