Парламент Чехії остаточно схвалив навчання українських військових у країні
Верхня палата парламенту Чехії – Сенат – у четвер схвалила підготовку українських військовослужбовців на території держави.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.
Згідно з ухваленим рішенням, до чотирьох тисяч українських військовослужбовців зможуть пройти підготовку в Чехії у 2023 році.
За попередньою інформацією, підготовка українських військовослужбовців у Чехії проходитиме на полігоні Лібави, до неї залучатимуться механізовані підрозділи та спеціальні спеціальності.
Як передбачається в пропозиції чеського уряду, до кінця наступного року мають відбутися п'ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 українських військовослужбовців.
Також чеський Сенат підтримав направлення чеських військовослужбовців для тренування українців в інших країнах ЄС. Чехія зможе направити до 55 військовослужбовців для участі у місії ЄС із тренування українських військових.
Крім того, сенатори Чехії затвердили мандат іноземних місій в Косово та Іраку.
Аналогічні рішення напередодні ухвалила Палата депутатів – нижня палата чеського парламенту.