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Парламент Чехії остаточно схвалив навчання українських військових у країні

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 20:27
ілюстративне фото Pixabay

Верхня палата парламенту Чехії – Сенат – у четвер схвалила підготовку українських військовослужбовців на території держави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Згідно з ухваленим рішенням, до чотирьох тисяч українських військовослужбовців зможуть пройти підготовку в Чехії у 2023 році.

За попередньою інформацією, підготовка українських військовослужбовців у Чехії проходитиме на полігоні Лібави, до неї залучатимуться механізовані підрозділи та спеціальні спеціальності.

Як передбачається в пропозиції чеського уряду, до кінця наступного року мають відбутися п'ять чотиритижневих курсів, у кожному з яких можуть взяти участь до 800 українських військовослужбовців.

Також чеський Сенат підтримав направлення чеських військовослужбовців для тренування українців в інших країнах ЄС. Чехія зможе направити до 55 військовослужбовців для участі у місії ЄС із тренування українських військових.

Крім того, сенатори Чехії затвердили мандат іноземних місій в Косово та Іраку.

ВІДЕО ДНЯ

Аналогічні рішення напередодні ухвалила Палата депутатів – нижня палата чеського парламенту.

Теми: Чехія
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