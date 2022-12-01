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Кулеба розказав, що було в листах з погрозами, надісланих українським посольствам

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 19:42
Кулеба розказав, що було в листах з погрозами, надісланих українським посольствам
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Крім посольства України в Іспанії, ще три українські дипломатичні представництва отримали листи з погрозами.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, пише "Європейська правда".

"По-перше, не два, а вже три, по-друге, листи не з вибухівкою, але з іншою речовиною. Не буду поки що коментувати, ми скоро вийдемо з офіційною позицією на цю тему. Скажімо так, усередині цих конвертів символічна погроза, передана Україні. Можу лише сказати, що всі конверти в момент їх отримання були просякнуті червоною рідиною", - повідомив Кулеба.

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Міністр назвав подію залякуванням України та українських дипломатів.

"Зараз ми аналізуємо, що сталося. Я роблю один простий висновок: якщо вже почали атакувати посольства, бомбами, якимись сатанинськими або вуду-символами, значить бояться нас, намагаються нас зупинити. Але нас ніщо не зупинить", - наголосив він.

Нагадаємо, у середу вдень стало відомо, що співробітник посольства України в Мадриді отримав незначні поранення внаслідок вибуху пакунка в приміщенні дипустанови, який адресували послу. Відомо, що в Іспанії попередньо кваліфікували інцидент як терористичний злочин.

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Пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм у середу отримала також іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє зброю, що її уряд Іспанії направляє в Україну для допомоги в боротьбі з російськими силами; авіабаза Торрехон-де-Ардос та міністерство оборони Іспанії; а також посольство США в Мадриді.

Детальніше про події читайте в статті - Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії

Теми: Кулеба Дмитро
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