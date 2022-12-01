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В окупованому Маріуполі – довжелезні черги за електрообігрівачами

Олена РощінаЧетвер, 1 грудня 2022, 20:44
Черга за обігрівачами в Маріуполі, фото з Telegram Андрющенко Time

Окупований і суттєво зруйнований Маріуполь без централізованого опалення, у місті спостерігаються черги за електрообігрівачами, трапляютьяс навіть бійки.

Джерело: радник законно обраного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 

Деталі: Андрющенко показав фотографії черги за електрообігрівачами на декілька тисяч людей.

За його словами, обігрівачі – "лише тим, хто попередньо реєструвався у волонтерів".

В іншій локації у черзі за електрообігрівачами навіть сталася бійка. 

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Андрющенко додав, що окупаційна влада при цьому лише "сипле звітами про неіснуюче теплопостачання".

Теми: Маріупольопалення
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