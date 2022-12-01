В окупованому Маріуполі – довжелезні черги за електрообігрівачами
Четвер, 1 грудня 2022, 19:44
Окупований і суттєво зруйнований Маріуполь без централізованого опалення, у місті спостерігаються черги за електрообігрівачами, трапляютьяс навіть бійки.
Джерело: радник законно обраного міського голови Маріуполя Петро Андрющенко
Деталі: Андрющенко показав фотографії черги за електрообігрівачами на декілька тисяч людей.
Реклама:
За його словами, обігрівачі – "лише тим, хто попередньо реєструвався у волонтерів".
В іншій локації у черзі за електрообігрівачами навіть сталася бійка.
ВІДЕО ДНЯ
Андрющенко додав, що окупаційна влада при цьому лише "сипле звітами про неіснуюче теплопостачання".