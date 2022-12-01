Байден і Макрон засудили війну РФ, обіцяють Україні більше ППО й допомогу з енергетикою

Президенти Сполучених Штатів і Франції Джо Байден та Емманюель Макрон у четвер опублікували спільну заяву, в якій засудили російську агресію в Україні та пообіцяли останній допомагати стільки, скільки буде необхідно.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Лідери підкреслили, що не визнають анексії Росією українських територій та засуджують її кроки, спрямовані на ескалацію війни в Україні – "зокрема її безвідповідальну ядерну риторику та дезінформацію щодо ймовірних хімічних атак, а також біологічної та ядерної зброї".

У заяві зазначається, що президенти США й Франції "підтверджують незмінну підтримку захисту Україною свого суверенітету та територіальної цілісності, зокрема шляхом надання політичної, безпекової, гуманітарної та економічної допомоги Україні стільки часу, скільки їй буде потрібно".

"Це стосується надання значних ресурсів для підтримки стійкості українського цивільного населення в зимовий період, зокрема збільшення поставок систем протиповітряної оборони та обладнання, необхідного для ремонту енергетичної мережі України", – підкреслили Байден із Макроном.

Крім того, вони висловили прихильність зусиллям із надання Україні фінансової підтримки та її повоєнній відбудові, а також заявили про прагнення притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини, вчинені як її регулярними збройними силами, так і найманцями, зокрема приватною військовою компанією "Вагнера".

"Сполучені Штати і Франція залишаються відданими подоланню більш масштабних наслідків російської війни, зокрема через співпрацю із міжнародним співтовариством з метою підвищення стійкості до перебоїв у постачанні продовольства та енергії", – підсумовують президенти.

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Раніше Макрон під час зустрічі з американським візаві Джо Байденом у четвер підкреслив, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну показало необхідність тіснішої співпраці Парижа й Вашингтона.

У середу Макрон прибув до Вашингтона з другим за час свого президентства державним візитом у США.