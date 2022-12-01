Кирил назвав Донбас "передньою лінією оборони русского міра"

Патріарх РПЦ Кирил заявив, що Донбас нібито є "передньою лінією оборони русского міра".

Джерело: Кирил на зустрічі з дітьми, які приїхали з окупованого Донбасу, у храмі Христа Спасителя, повідомляє ТАСС

Пряма мова: "Сьогодні Донбас – це передня лінії оборони русского міра. А русскій мір – це не тільки Росія, він скрізь, де живуть люди, які виховані в традиціях православ'я і в традиціях російської моралі.

Звичайно, мораль, моральність – це всеосяжні поняття, але в кожного народу, напевно, є якісь особливі точки опори у формуванні морального почуття. І ось нашими точками опори – людей, які живуть у руському мірі, є віра і любов до Вітчизни".

Деталі: Кирил не уточнив, хто нападав на так званий "русскій мір", а також не згадав про те, що Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення в чужу країну і здійснює геноцид.