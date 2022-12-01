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Ми ніколи не схилятимемо Україну до неприйнятного компромісу з РФ – Макрон

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 20:53
Ми ніколи не схилятимемо Україну до неприйнятного компромісу з РФ – Макрон
Емманюель Макрон, фото Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Захід не буде підштовхувати Україну до компромісів у війні з Росією, які вона вважатиме неприйнятними – натомість Київ сам має вирішити, коли та як починати переговори.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Макрон заявив на пресконференції з президентом США Джо Байденом за підсумками державного візиту.

"Те, що поставлено на кону в Україні, зараз перебуває дуже далеко звідси, в маленькій країні, десь в Європі. Але йдеться про наші цінності. Йдеться про наші принципи. І йдеться про те, про що ми разом домовилися в Статуті ООН – про захист суверенітету і територіальної цілісності", – наголосив президент Франції.

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"Якщо ми вважаємо, що ми можемо покинути країну й відмовитися від повного дотримання цих принципів, це означає, що стабільність у цьому світі неможлива", – додав він, підкресливши внесок, який у допомогу Україні зробили США.

Макрон наголосив, що Франція та Штати продовжать підтримувати Україну, нагадавши, що у відповідь на вторгнення РФ вони вже збільшили військову, гуманітарну й фінансову допомогу.

"Ми ніколи не будемо закликати українців до компромісу, який буде для них неприйнятним. Тому що вони дуже хоробрі, і вони захищають саме свої життя, свої нації і наші принципи. І тому, що це ніколи не призведе до сталого миру – якщо ми хочемо сталого миру. Ми повинні поважати (право) українців самим визначати момент і умови, на яких вони будуть вести переговори про свою територію і своє майбутнє", – підсумував французький лідер.

ВІДЕО ДНЯ

У середу Макрон прибув до Вашингтона з другим за час свого президентства державним візитом у США. У спільній заяві обидва лідери засудили російську агресію в Україні та пообіцяли останній допомагати стільки, скільки буде необхідно.

Теми: МакронРосіявійнапереговори
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