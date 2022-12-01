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Байден назвав умову для переговорів із Путіним

"Європейська правда"Четвер, 1 грудня 2022, 21:07
Байден назвав умову для переговорів із Путіним
Байден і Путін, фото Getty Images

Президент США Джо Байден наразі не має наміру говорити з російським візаві Владіміром Путіним, але готовий це зробити, якщо той справді виявить зацікавленість у припиненні розв’язаної ним війни в Україні.

Про це Байден сказав у четвер на пресконференції в Білому домі за підсумками державного візиту французького президента Емманюеля Макрона, повідомляє "Європейська правда".

"Ця війна може закінчитися в один раціональний спосіб – якщо Путін виведе війська з України. Звісно, він цього не зробить. За це він заплатив високу ціну, вчинив неймовірну різанину проти цивільного населення України – бомбардував дитячі садки, лікарні, притулки для дітей. Те, що він робить, – огидно", – наголосив президент США.

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Байден зазначив, що в нього немає планів говорити з Путіним найближчим часом.

"Дозвольте дуже обережно висловитися: я готовий поговорити з Путіним, якщо він справді зацікавлений у тому, щоб знайти рішення про те, яким може бути вихід із цієї війни. Цього він ще не зробив. Якщо це справді буде так, то я в консультації з моїми друзями з Франції та НАТО буду готовий сісти за стіл переговорів із Путіним, щоб дізнатися, чого він хоче і що в нього на думці", – додав він.

До того моменту, зауважив американський лідер, "ми повинні підтримувати український народ, і це вкрай важливо".

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"Сама думка про те, що Путін може перемогти Україну, є немислимою", – підкреслив Байден.

У вересні після вибухів на "Північних потоках" Байден відреагував на погрози Владіміра Путіна, наголосивши на готовності Штатів та їхніх союзників захищати територію Північноатлантичного Альянсу.

Нагадаємо, в середу Макрон прибув до Вашингтона з другим за час свого президентства державним візитом у США. У спільній заяві обидва лідери засудили російську агресію в Україні та пообіцяли останній допомагати стільки, скільки буде необхідно.

Теми: БайденПутінпереговоривійна
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