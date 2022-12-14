 Аукціон для збору коштів на покращення ППО та ПРО. ЗСУ потрібна наша допомога

На дев'ятому місяці війни в України хіба що зовсім ледачий залишився осторонь.

Кожен тримає свій фронт. Все це для того, аби наблизити день такої жаданої української перемоги.

І поки ми тримаємо фронт економічний та намагаємося налагодити життя в умовах війни, Збройні сили України мужньо захищають наші землі. Крок за кроком, сантиметр за сантиметром наші військові відтісняють ворога на тимчасово окупованих територіях.

Російський терористичний режим розуміє свою недолугість та слабкість на полі бою. Все, що вони можуть, це підступно завдавати ударів по мирних містах та об'єктах критичної інфраструктури.

Масовані ракетні обстріли міст, знищення ТЕЦ, руйнування системи електропостачання по всій Україні. Ворог б'є по незахищених категоріях, по цивільному населенню та життєво важливих структурах.

ЗСУ роблять все можливе, щоб захистити міста від обстрілів. Проте наше протиракетне оснащення ще радянських часів і потребує доопрацювань та підсилення.

Саме тому сьогодні оголошується масштабний збір для Збройних Сил України – збираємо кошти на протиповітряну оборону (ППО).

Для покращення роботи нашої протиракетної оборони конче необхідні сучасні радіолокаційні системи.

Це дороге обладнання, проте з його допомогою системи ППО будуть ще більш ефективними. А отже, ворог не зможе так легко продовжувати свій енергетичний терор.

Не допустимо повного знеструмлення та блекауту! Допоможемо тим, хто допомагає нам!

ЗСУ потрібна наша підтримка!

Наша мета – зібрати 11,5 мільйона гривень та оснастити наші Збройні сили усім необхідним для убезпечення нашого неба. Наскільки це взагалі можливо в такій ситуації.

Термін проведення збору – грудень. Проте чим скоріше будуть зібрані кошти, тим швидше військові налаштують додаткові системи.

Всі ж бо хочуть тихого Нового року? Ми знаємо, що для цього треба зробити.

Щоб підтримати ініціативу громадян та на згадку про наш спільний подвиг, серед усіх, хто долучиться до збору, будуть розіграні два примірники журналу "Time". З Валерієм Залужним на обкладинці та його автографом.

Примірник журналу "Time" з Валерієм Залужним та його автографом

Окрім головнокомандувача, примірниках підписалися: кореспондент "Time" Саймон Шустер, радниця зі стратегічних комунікацій головнокомандувача ЗСУ Людмила Долгоновська та полковник Олексій Носков, помічник головнокомандувача ЗСУ.

Долучитися до збору можна за посиланням:

На покращення ППО На Новий рік без російських ракет і дронів! Ціль: 11 500 000.00 ₴ Посилання на банку: monobank.ua Номер картки банки: 5375 4112 0366 5000

Розіграш примірників відбуватиметься у двох категоріях.

Перший журнал буде розіграно між усіма, хто задонатив у грудні понад 100 гривень.

Другий журнал розігрують серед тих учасників, хто переказав понад 30 тисяч гривень.

Чим більше донатів ви зробите, тим більше шансів отримати винагороду.

Переможців розіграшу буде визначено випадковим чином за допомогою алгоритму.

Тож не зволікайте, долучайтеся до збору та отримуйте шанс виграти колекційний примірник "Time" з нашим головним символом перемоги – Валерієм Залужним!

Наближуємо разом день нашої перемоги! Тримаємося разом, віримо в ЗСУ, тримаємо кожен свій фронт!

Також донати можна здійснювати за реквізитами:

Отримувач БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МИ ПЕРЕМОЖЕМО" Рахунок отримувача UA133281680000026005000009309 Код ЄДРПОУ / РНОКПП 44715019 Найменування банку ПАТ "МТБ БАНК" Призначення платежу Благодійна пожертва військовослужбовцям від ПІБ

Перемога буде за нами!

Слава Україні!