Пентагон уклав контракт майже на $431 млн на виготовлення HIMARS
П'ятниця, 2 грудня 2022, 00:58
Пентагон уклав контракт з компанією Lockheed Martin майже на $431 млн на виробництво РСЗВ HIMARS для потреб армії США та їхніх союзників.
Джерело: сайт Пентагону
Дослівно: "Компанія Lockheed Martin Corp. з Гранд Прері, штат Техас отримала контракт на суму 430 930 711 доларів США на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS – ред.) та надання допоміжних послуг для підтримки армії (США – ред.) та іноземних партнерів , яким здійснюється продаж військової техніки".
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