Пентагон уклав контракт майже на $431 млн на виготовлення HIMARS

Пентагон уклав контракт з компанією Lockheed Martin майже на $431 млн на виробництво РСЗВ HIMARS для потреб армії США та їхніх союзників.

Джерело: сайт Пентагону

Дослівно: "Компанія Lockheed Martin Corp. з Гранд Прері, штат Техас отримала контракт на суму 430 930 711 доларів США на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS – ред.) та надання допоміжних послуг для підтримки армії (США – ред.) та іноземних партнерів , яким здійснюється продаж військової техніки".