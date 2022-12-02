Росіяни вдарили по багатоповерхівці на Харківщині, поранили жінку – ЗМІ
П'ятниця, 2 грудня 2022, 02:41
Росіяни обстріляли багатоповерхівку в селі Клугино-Башкирівка, яке входить до складу міста Чугуїв Харківської області.
Джерело: Суспільне з посиланням на речника облуправління ДСНС Євгена Василенка
Дослівно: "Російські окупанти вдарили по одній з багатоповерхівок у Клугино-Башкирівці пізно ввечері 1 грудня".
Деталі: Як зазначає видання, нині рятувальникам відомо про одну поранену жінку.
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