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Росіяни вдарили по багатоповерхівці на Харківщині, поранили жінку – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 2 грудня 2022, 02:41
ілюстративне фото з тг Синєгубова

Росіяни обстріляли багатоповерхівку в селі Клугино-Башкирівка, яке входить до складу міста Чугуїв Харківської області.

Джерело: Суспільне з посиланням на речника облуправління ДСНС Євгена Василенка

Дослівно: "Російські окупанти вдарили по одній з багатоповерхівок у Клугино-Башкирівці пізно ввечері 1 грудня".

Деталі: Як зазначає видання, нині рятувальникам відомо про одну поранену жінку.

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Теми: Харківська областьобстрілвійна
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