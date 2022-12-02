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Ворог атакував Запоріжжя, горіла будівля інфраструктурного об’єкту

Ольга Глущенко П'ятниця, 2 грудня 2022, 03:45
фото з тг Старуха

Вночі 2 грудня росіяни атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого загорілася будівля інфраструктурного об’єкту.

Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова: "Внаслідок ворожої атаки горіла будівля інфраструктурного об’єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки".

Деталі: Куртєв зазначив, що на місцях ворожих "приходів" працюють відповідні служби.

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Теми: Запоріжжяобстрілвійна
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