Ворог атакував Запоріжжя, горіла будівля інфраструктурного об’єкту
П'ятниця, 2 грудня 2022, 02:45
Вночі 2 грудня росіяни атакували місто Запоріжжя, внаслідок чого загорілася будівля інфраструктурного об’єкту.
Джерело: секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, голова Запорізької ОВА Олександр Старух
Пряма мова: "Внаслідок ворожої атаки горіла будівля інфраструктурного об’єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки".
Реклама:
Деталі: Куртєв зазначив, що на місцях ворожих "приходів" працюють відповідні служби.