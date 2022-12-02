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Через ракетні випробування США розширили санкції проти КНДР

Ольга Глущенко П'ятниця, 2 грудня 2022, 04:43
Колаж Getty Images

Адміністрація Байдена в четвер оголосила про санкції проти трьох північнокорейських партійних чиновників у відповідь на запуск Пхеньяном десятків балістичних ракет.

Джерело: заява держсекретаря США Ентоні Блінкена, цитує The Hill

Деталі: Блінкен заявив, що санкції, оголошені в четвер, є частиною постійних зусиль, спрямованих на те, щоб перешкодити північнокорейському режиму в його здатності "просувати свої незаконні програми балістичних ракет і зброї масового знищення".

США разом з більшістю членів Ради Безпеки ООН та очільником ООН засудили ракетні запуски Північної Кореї як грубе порушення резолюцій, що забороняють такі випробування та підвищують ризик загрози застосування ядерної зброї з боку Пхеньяну.

Блінкен заявив, що запуск Пхеньяном безпрецедентної кількості "60 балістичних ракет в цьому році, включаючи випробування декількох міжконтинентальних балістичних ракет ... створюють серйозні ризики для безпеки регіону і всього світу".

Санкції США спрямовані проти трьох осіб із правлячої Трудової партії Кореї Ю Джина, Кім Су Гіля та Чон Іль Хо, який також очолює партійний комітет при Академії оборонних досліджень.

Всі троє також перебувають під санкціями Європейського Союзу. У своїй заяві Блінкен зазначив, що дії США були здійснені у тісній координації з Японією та Південною Кореєю.

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"Всі три особи мають прямий зв'язок з незаконною програмою КНДР зі створення балістичних ракет", - сказав Блінкен.

Видання зазначає, що хоч санкції передбачають заморожування американських активів і заборону американцям здійснювати операції з особами, внесеними до чорного списку, вони здебільшого розглядаються як символічні, оскільки північнокорейські чиновники навряд чи володіють значним майном у США або мають доступ до операцій з американцями.

Нагадаємо: У травні США наклали санкції на два банки з РФ через ракетні запуски Північної Кореї.

Десятиліття санкцій під керівництвом США не зупинили все більш досконалі програми Північної Кореї зі створення ракет та ядерної зброї, а Китай і Росія заблокували нещодавні зусилля щодо запровадження додаткових санкцій ООН.

Теми: Північна КореяСШАсанкції
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