Втрати Росії у війні перевалили за 90 тисяч військових

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 90 тисяч вояк, 2 916 танків, 5 883 бойових броньованих машини та 1 564 безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 916 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6) од,

артилерійських систем – 1 905 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засобів ППО ‒ 210 (+0) од,

літаків – 280 (+0) од,

гелікоптерів – 262 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2) од,

крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од,

спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.