Втрати Росії у війні перевалили за 90 тисяч військових
П'ятниця, 2 грудня 2022, 07:41
Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 90 тисяч вояк, 2 916 танків, 5 883 бойових броньованих машини та 1 564 безпілотники.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 916 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6) од,
- артилерійських систем – 1 905 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 210 (+0) од,
- літаків – 280 (+0) од,
- гелікоптерів – 262 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2) од,
- крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од,
- спеціальної техніки ‒ 163 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.