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Втрати Росії у війні перевалили за 90 тисяч військових

Ірина БалачукП'ятниця, 2 грудня 2022, 08:41
Українські захисники знищують ворога. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила понад 90 тисяч вояк, 2 916 танків, 5 883 бойових броньованих машини та 1 564 безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 90 090 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 916 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6) од,
  • артилерійських систем – 1 905 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 210 (+0) од,
  • літаків – 280 (+0) од,
  • гелікоптерів – 262 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1564 (+2) од,
  • крилатих ракет ‒ 531 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23) од,
  • спеціальної техніки ‒ 163 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках.  

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Теми: РосіявійнаГенштаб
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