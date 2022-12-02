Британська розвідка назвала один з основних чинників, що обмежує потенціал операцій РФ

За даними розвідки Британії, посилена логістичними проблемами нестача боєприпасів є одним з головних чинників, що обмежує потенціал Росії відновити наступальні операції в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відзначається, що відхід російських військ із західного берега Дніпра у листопаді надав Збройним силам України можливість завдати ударів по додаткових російських логістичних вузлах і лініях зв'язку.

"Ця загроза з високою ймовірністю спонукала російських логістів перемістити вузли постачання, в тому числі залізничні перевантажувальні пункти, далі на південь і схід", – йдеться в огляді.

Зокрема, російським логістичним підрозділам необхідно проводити додаткові трудомісткі вантажно-розвантажувальні роботи з залізничного на автомобільний транспорт. В той же час автомобільні перевезення для постачання російських передових оборонних позицій залишатимуться вразливими для української артилерії.

"Нестача боєприпасів у Росії (посилена цими логістичними проблемами), ймовірно, є одним з головних чинників, що наразі обмежує потенціал Росії щодо відновлення ефективних, широкомасштабних наземних наступальних операцій", – стверджує британська розвідка.

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, що в районі Павлівки та Вугледара на Донеччині тривають тяжкі бої без суттєвого руху фронту і РФ навряд чи вдасться досягти там оперативного прориву.