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Британська розвідка назвала один з основних чинників, що обмежує потенціал операцій РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 08:34
Британська розвідка назвала один з основних чинників, що обмежує потенціал операцій РФ
Російські загарбники. Фото "РИА Новости"

За даними розвідки Британії, посилена логістичними проблемами нестача боєприпасів є одним з головних чинників, що обмежує потенціал Росії відновити наступальні операції в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Відзначається, що відхід російських військ із західного берега Дніпра у листопаді  надав Збройним силам України можливість завдати ударів по додаткових російських логістичних вузлах і лініях зв'язку.

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"Ця загроза з високою ймовірністю спонукала російських логістів перемістити вузли постачання, в тому числі залізничні перевантажувальні пункти, далі на південь і схід", – йдеться в огляді.

Зокрема, російським логістичним підрозділам необхідно проводити додаткові трудомісткі вантажно-розвантажувальні роботи з залізничного на автомобільний транспорт. В той же час автомобільні перевезення для постачання російських передових оборонних позицій залишатимуться вразливими для української артилерії.

"Нестача боєприпасів у Росії (посилена цими логістичними проблемами), ймовірно, є одним з головних чинників, що наразі обмежує потенціал Росії щодо відновлення ефективних, широкомасштабних наземних наступальних операцій", – стверджує британська розвідка.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, британська розвідка розповіла, що в районі Павлівки та Вугледара на Донеччині тривають тяжкі бої без суттєвого руху фронту і РФ навряд чи вдасться досягти там оперативного прориву. 

Теми: Велика БританіяРосіярозвідкавійна
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