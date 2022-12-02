Росіяни планували захопити Україну за 10 днів, але не вийшло через надмірну секретність – RUSI

Військові експерти вважають, що Росія планувала захопити Україну за 10 днів, але цей план провалився через надмірну секретність та низьку підготовку росіян.

Джерело: дослідження британського Королівського інституту об’єднаних сил (RUSI)

Деталі: Авторами доповіді є військові експерти Джек Уотлінг та Нік Рейнолдс, екс-радник міністра оборони України, член-кореспондент RUSI Олександр Данилюк та екс-командувач Десантно-штурмових військ України Михайло Забродський.

На думку експертів, план Росії полягав у тому, щоб вторгнутися в Україну протягом 10 днів, а потім окупувати країну та здійснити анексію до серпня 2022 року.

В Росії сподівалися, що швидкість атаки і кампанія дезінформації можуть забезпечити швидке захоплення столиці України.

Крім того, під Києвом росіяни досягли переваги у співвідношенні сил - 12:1.

Однак російські війська виявилися непідготовленими на тактичному рівні до ефективного виконання свого плану.

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Крім того, про намір наступати на Київ не знали більшість російських підрозділів, які отримали накази про наступ не раніше, ніж за 24 години до вторгнення.

Росіянам не вистачало боєприпасів, пального, продовольства і чіткого розуміння, як їхні дії вписуються в загальний план.

Таким чином, за рахунок збереження секретності збройні сили РФ отримали перевагу раптовості на оперативному рівні, але на тактичному рівні ЗСУ краще розуміли, що їм робити, бо готувалися відбивати наступ російської армії вісім років.

Найбільшим недоліком російського плану у доповіді називають брак реверсивних дій.

В результаті, коли швидкість не дала бажаних результатів, російські війська виявили, що їхні позиції неухильно погіршуються в міру мобілізації України.

ЗСУ відібрали у Росії ініціативу лише тоді, коли вогонь на великі відстані поставив під загрозу російську логістику.

Відзначається, що тактична компетентність російських військових виявилася значно нижчою порівняно з очікуваннями багатьох спостерігачів в Україні та Росії, а також за її межами.

Зокрема, у доповіді дійшли до висновку, що російські окупанти вразливі для обману: вищі інстанції занадто довіряють первинній інформації, зібраній підлеглими на фронті, і не аналізують достовірність цієї інформації.

При цьому командування РФ не заохочує чесні доповіді про невдачі, що ускладнює аналіз.

Також росіяни завжди намагаються виконати наказ, навіть коли через зміну обстановки він ставав безглуздим.

Російська система ведення бойових дій батальйонно-тактичними групами (БТГ) також виявилася неефективною.

Крім того, після початку вторгнення росіяни розіслали багатьом українських генералам особисті послання із закликом здатися і запевненнями, що Росія не заподіє Україні шкоди.

Майже всім полковникам ЗСУ надіслали повідомлення аналогічного змісту з анонімних номерів. Крім того, на другий день вторгнення до українського командування звернувся особисто президент Росії Володимир Путін, закликавши повалити владу в Києві.

В доповіді сказано, що те, що ці зусилля провалилися, свідчить про те, що російські спецслужби погано оцінили психологію українських військових.

В інституті відзначають, що першоджерела значної частини даних цього звіту ще не можуть бути оприлюднені тому, його слід сприймати як "методологічно недосконалі" свідчення.

У підсумку автори доповіді наголошують на тому, що Україні необхідна краща підтримка від партнерів. На їхню думку, перемога України вимагає значних важких бойових дій, але за належної підтримки Україна може перемогти.