Окупанти починають вивозити з Каховки на Херсонщині людей з обмеженими можливостями

Окупаційна влада Херсонської області оголосила про "евакуацію" з Каховки лежачих та маломобільних громадян.

Джерело: окупанти Херсонщини у Telegram

Дослівно: "У суботу, 3 грудня, починається евакуація лежачих і маломобільних громадян із Каховки в один із пансіонатів Генічеського району".

Деталі: Мешканцям, які погодяться виїхати з міста, пообіцяли "тепло, харчування та медичний догляд".

Що було раныше: За даними Генштабу, на Херсонському напрямку окупанти обороняються. Артилерійського впливу зазнали райони населених пунктів, що розташовані на правому березі річки Дніпро, зокрема, Качкарівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Ворог не припиняє обстрілювати передмістя і місто Херсон.

На тимчасово зайнятій території Херсонської області ворог посилив фільтраційні заходи. Зокрема, на пропускних пунктах на в’їзд та виїзд з міста Генічеськ окупанти перевіряють всі транспортні засоби, документи і телефони місцевих жителів.