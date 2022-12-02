Росіяни вивезли в море 12 "калібрів" – Кім

ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ "РИА НОВОСТИ". НА ФОТО: РОСІЯ З МОРЯ ОБСТРІЛЮЄ ЕНЕРГЕТИЧНІ ОБ’ЄКТИ В УКРАЇНІ

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські окупанти вивели у море кораблі із 12 ракетами "Калібр".

Джерело: Кім у Telegram

Пряма мова: "Жалюгідні спроби продемонструвати росіянами, що у них все добре.

Реклама:

Вивели купу кораблів, а на них всього 12 калібрів.

Картинка красива, а толку з гулькин..."

Деталі: Також він повідомив, що окупанти підняли в повітря три Ту-95.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас військово-морські сили повідомили, що станом на ранок 2 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходились 9 ворожих кораблів; в Азовському морі – 2 корабля; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр", загальний залп – 76 ракет.

Станом на 1 грудня повідомлялося, що окупанти прибрали з Чорного моря корабель з 8-ма "калібрами", у Азовському - "калібрів" нема, натомість у Середземному - 5 носіїв "калібрів" із залпом у 76 ракет.

Станом на 13.36 2 грудня повітряної тривоги в Україні не оголошували.

Водночас, представники українських військових в ефірі телемарафону зазначали, що росіяни готуються до масованого ракетного удару і накопичують ракети. Мова може йти про 100 і більше ракет.