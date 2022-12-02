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Путін розповів Шольцу, чому тероризує українців ударами по енергооб’єктах

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 12:35
Путін розповів Шольцу, чому тероризує українців ударами по енергооб’єктах
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Російський кремль повідомив про телефонну розмову президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Кремлі заявили, що розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.

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Зазначається, що основною темою була війна в Україні, зокрема, Путін розповів Шольцу, чому російська армія завдає ударів по інфраструктурі України і закликав Берлін переглянути свої підходи "в контексті українських подій".

Також Путін вимагав прозорого розслідування за участі російських структур вибухів на газопроводах "Північного потоку".

Крім того, Путін і Шольц обговорили реалізацію так званої "зернової угоди". Зокрема, Путін наголошував на необхідності усунення бар’єрів для російських поставок добрив.

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Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа може повернутися до довоєнного "мирного порядку" з Росією і вирішити "всі питання спільної безпеки" після війни в Україні, якщо президент РФ Володимир Путін відмовиться від агресії проти сусідніх держав.

Теми: ПутінШольцвійнаУкраїна
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