Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін розповів Шольцу, чому тероризує українців ударами по енергооб’єктах

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 13:35
Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Російський кремль повідомив про телефонну розмову президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У Кремлі заявили, що розмова відбулася за ініціативою німецької сторони.

Зазначається, що основною темою була війна в Україні, зокрема, Путін розповів Шольцу, чому російська армія завдає ударів по інфраструктурі України і закликав Берлін переглянути свої підходи "в контексті українських подій".

Також Путін вимагав прозорого розслідування за участі російських структур вибухів на газопроводах "Північного потоку".

Крім того, Путін і Шольц обговорили реалізацію так званої "зернової угоди". Зокрема, Путін наголошував на необхідності усунення бар’єрів для російських поставок добрив.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Європа може повернутися до довоєнного "мирного порядку" з Росією і вирішити "всі питання спільної безпеки" після війни в Україні, якщо президент РФ Володимир Путін відмовиться від агресії проти сусідніх держав.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінШольцвійнаУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоНаєв: Ворог накопичує сили у Білорусі, ми готуємося до реагування

ДБР провело обшуки і вилучило документи у КМДА

Херсонщина: влада евакуює людей з лівого берега Дніпра, очікує активізації бойових дій

Путін не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною – ISW

фотоУ США презентували найсучасніший стратегічний бомбардувальник

відеоОбшуки в УПЦ МП: Зеленський обіцяє продовження боротьби за "духовну незалежність"

Усі новини...
Путін
Путін і Лукашенко домовились про нову зустріч в грудні
Колгосп тварин. Як Путін спілкувався з соколом та індичками, поки його армія тікала з Ізюма й Херсона
Байден назвав умову для переговорів із Путіним
Останні новини
14:56
Кім просить підприємства перейти на нічну роботу
14:42
"Ти – загнаний у клітку звір": спогади захисниці "Азовсталі" про 5 місяців нескінченного полону
14:28
У звільненому Ізюмі з’явилася вулиця Бандери
14:24
Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці PzH2000 з боєприпасами
14:23
На Миколаївщині можуть переглянути графіки відключень
14:23
Михайло Дубинянський: Остання надія Путіна
14:14
аудіо"Уснул и не проснулся": командування РФ приховує причини загибелі "мобіків" – СБУ
13:28
В РФ розкритикували запровадження граничної ціни на російську нафту
13:25
Повернення планових відключень можливе за умови збільшення потужності в систему – ДТЕК
13:17
Вибух в Одесі 2 грудня стався через боєприпас, який волонтер перевозив як сувенір – ЗМІ
Усі новини...