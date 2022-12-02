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75% Херсона зі світлом, відновлюють роботу банків і розширюють територію зі зв'язком

Олена РощінаП'ятниця, 2 грудня 2022, 15:24
Херсонці радіють звільненню міста, фото Дмитра Ларіна, УП

У місті Херсон станом на середину дня 2 грудня подачу електроенергії відновлено на 75%, що на 10% більше, ніж попереднього дня.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич

Пряма мова: "75% Херсона – зі світлом. На цю годину (15:05) електропостачання відновлено для понад 100 тисяч побутових споживачів… І це тільки через 3 тижні після деокупації міста, в якому росіяни практично знищили енергетичну інфраструктуру".

Деталі: З електропостачанням у Херсоні вже: 

  • Центральна частина міста – 95%;
  • Таврійський та Північний мікрорайони – 70%;
  • Шуменський мікрорайон – 96%;
  • Текстильний мікрорайон – 73%;
  • мікрорайон Житлоселище – 89%;
  • мікрорайон Острів – 60%;
  • мікрорайон ХБК – 65%.  

Також на 67% світло відновлено в Комишанах та Приозерному. З електропостачанням – 2797 абонентів. 

Для відновлення світла на Херсонщині працюють 32 бригади – це 172 робітників та 61 одиниця техніки. На 1 грудня зі світлом були близько 65% побутових споживачів у Херсоні. 

Крім того, за 1 грудня було відновлено 9 базових станцій мобільного зв'язку в Херсоні: фахівці Vodafone та Київстар відновили роботу ще 8 базових станцій у Херсоні, а lifecell відновив роботу 1 станції в селі Таврійське Херсонського району.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом оператори мобільного зв’язку вже відновили роботу 78 базових та 3 пересувних станцій на звільненій частині Херсонської області.

У Херсоні відновив роботу "МТБ Банк". Відділення працює в місті за адресою: вул. Олександрівська, 1.

Також продовжується поетапне відновлення газопостачання у Великій Олександрівці, Малій Олександрівці, Новодмитрівці та Високопіллі. Загалом газ відновлено в 50 населених пунктах з 86, які мають централізоване газопостачання. 

Тривають роботи із розчищення доріг на Херсонщині. 1 грудняі фахівцям вдалося розчистити 163 кілометри доріг державного значення та 260 кілометрів – місцевого.

Вибухотехніки Нацполіції обстежили понад 11 гектарів територій, вилучили 99 вибухонебезпечних предметів. Піротехніки ДСНС обстежили понад 25 гектарів територій, вилучили та знешкодили – 169 вибухонебезпечних предметів. 

Благодійний фонд "Херсон – це Україна" та "Save ua" доставили до Херсонської обласної інфекційної лікарні імені Горбачевського зарядну станцію. 

У "Пункті незламності", що у Херсоні на площі Свободи, лікар-терапевт проводить консультації та видає медикаменти жителям.

Теми: Херсонелектроенергіямобільний зв'язокбанки
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