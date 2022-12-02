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В Гостомелі вандали зрізали графіті Бенксі, їх вже знайшла і допитує поліція

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 грудня 2022, 16:16
скриншот

В Гостомелі Київської області вандали зрізали графіті всесвітньо відомого британського вуличного художника Бенксі, поліція по гарячих слідах затримала зловмисників.

Джерело: генеральний менеджер, керівник будівельного проекту в "Edem Resort Medical Kyiv" Сергій Жук у Facebook, коментар УП поліції Київщини

 

Фото - Сергія Жука

Деталі: Жук повідомив, що витвір Бенксі зловмисники зрізали буквально привселюдно.

У поліції Київщини УП підтвердили факт вандалізму і повідомили, що група зловмисників вже затримана. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна".

Затримані пояснили, що начебто хотіли продати витвір мистецтва, а гроші передати на потреби ЗСУ.

Також в поліції уточнили, що відповідальність за збереження та охорону подібних культурних об'єктів покладається на місцеву владу.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: У листопаді британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема у Києві, Ірпені і Бородянці, Гостомелі.

Теми: Київська область
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