Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Гостомелі вандали зрізали графіті Бенксі, їх вже знайшла і допитує поліція

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 2 грудня 2022, 15:16
В Гостомелі вандали зрізали графіті Бенксі, їх вже знайшла і допитує поліція
скриншот

В Гостомелі Київської області вандали зрізали графіті всесвітньо відомого британського вуличного художника Бенксі, поліція по гарячих слідах затримала зловмисників.

Джерело: генеральний менеджер, керівник будівельного проекту в "Edem Resort Medical Kyiv" Сергій Жук у Facebook, коментар УП поліції Київщини

 

Фото - Сергія Жука

Реклама:

Деталі: Жук повідомив, що витвір Бенксі зловмисники зрізали буквально привселюдно.

У поліції Київщини УП підтвердили факт вандалізму і повідомили, що група зловмисників вже затримана. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 "Умисне знищення або пошкодження майна".

Затримані пояснили, що начебто хотіли продати витвір мистецтва, а гроші передати на потреби ЗСУ.

ВІДЕО ДНЯ

Також в поліції уточнили, що відповідальність за збереження та охорону подібних культурних об'єктів покладається на місцеву владу.

Що було раніше: У листопаді британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема у Києві, Ірпені і Бородянці, Гостомелі.

Теми: Київська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Київська область
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: