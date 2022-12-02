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Ведучого Антимайдану, який переїхав до РФ, судитимуть за держзраду і виправдовування агресії

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 16:19
Юрій Кот, фото Euroradio.FM

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, колишнього телеведучого, який наразі працює в Росії, Юрія Кота, якого звинувачують у дерджзраді та виправдовуванні агресії РФ.

Джерело: Офіс генпрокурора, джерела УП у правоохоронних органах

Дослівно ОГП: "Розслідуванням встановлено, що обвинувачений до 2014 року працював ведучим на українських телерадіоканалах. Під час Революції Гідності він був ведучим на київському Антимайдані, після чого переїхав на постійне місце проживання до РФ.

В Москві він розпочав роботу на державному телеканалі країни-агресора як журналіст. Обвинувачений висвітлює події в Україні у вигідному для Кремля ракурсі, завдаючи шкоду інформаційній безпеці нашої держави".

Деталі: Офіс генпрокурора зазначає, що в своїх виступах у ЗМІ та публікаціях в месенджерах журналіст підтримує керівництво РФ та початок воєнних дій в Україні. Переважно вони підготовлені на замовлення посадових осіб держорганів й установ РФ та російських медійних центрів.

На власних сторінках у соціальних мережах він дискредитує чинну владу України, її представників і рішення, формує негативний імідж нашої держави на міжнародній арені. Його пости містять заклики до захоплення окупантами всієї території України.

Йому інкриміновано державну зраду, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 436-2 КК України).

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За даними джерел УП у правоохоронних органах, йдеться про колишнього українського телеведучого Юрія Кота.

Повідомлення про підозру Коту оголосили 2 серпня 2022 року, текст підозри опубліковано на сайті Офісу генпрокурора.

Довідка: Юрій Кот – уродженець Житомира. Один з організаторів в Україні пропагандистської проросійської ходи "Безсмертний полк". З грудня 2019 року — прес-секретар "Всесвітнього російського народного собору". З 2014 року проживає й працює в Росії.

Теми: пропагандасудРосіяколаборація
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