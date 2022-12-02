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Російські пранкери намагалися "розіграти" голову Ради Стефанчука

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 15:53
Російські пранкери намагалися розіграти голову Ради Стефанчука
Руслан Стефанчук, фото Українські новини

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук отримав від російських пранкерів фальшиві повідомлення начебто від імені маршалка Сенату Польщі Томаша Гродзького.

Джерело: Стефанчук у Facebook

Пряма мова: "Не стати мішенню російських пранкерів. Днями російські посіпаки (їх навіть "спецслужбами" назвати складно), почали мені писати від імені мого друга та друга України маршалка Сенату Польщі Томаша Гродзького.

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Дякувати Богові, я маю особисті контакти і змогу спілкуватися з лідерами багатьох держав. Тому з Томашем Гродзьким ми просто посміхнулися намаганням "недалеких" пранкерів видати себе за європейських політиків".

Деталі: Стефанчук наголосив, що і українські, і європейські політики знають формат його спілкування  і його позицію щодо головних подій та рішень України.

На його думку, пранкерство – це метод жалюгідної російської пропаганди: "Але і тут вони недолугі незграби, як і у всьому іншому".

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Що цьому передувало: Раніше російські пранкери заявляли, що нібито з президенткою Молдови Маєю Санду від імені прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Теми: СтефанчукВерховна РадаРосіяПольща
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