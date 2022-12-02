Російські пранкери намагалися "розіграти" голову Ради Стефанчука

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук отримав від російських пранкерів фальшиві повідомлення начебто від імені маршалка Сенату Польщі Томаша Гродзького.

Джерело: Стефанчук у Facebook

Пряма мова: "Не стати мішенню російських пранкерів. Днями російські посіпаки (їх навіть "спецслужбами" назвати складно), почали мені писати від імені мого друга та друга України маршалка Сенату Польщі Томаша Гродзького.

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Дякувати Богові, я маю особисті контакти і змогу спілкуватися з лідерами багатьох держав. Тому з Томашем Гродзьким ми просто посміхнулися намаганням "недалеких" пранкерів видати себе за європейських політиків".

Деталі: Стефанчук наголосив, що і українські, і європейські політики знають формат його спілкування і його позицію щодо головних подій та рішень України.

На його думку, пранкерство – це метод жалюгідної російської пропаганди: "Але і тут вони недолугі незграби, як і у всьому іншому".

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Що цьому передувало: Раніше російські пранкери заявляли, що нібито з президенткою Молдови Маєю Санду від імені прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.