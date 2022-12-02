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Мер Москви приїхав на фронт в Україну: допоміг "облаштувати рубежі"

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 16:39
Мер Москви приїхав на фронт в Україну: допоміг облаштувати рубежі
Сергій Собянін, фото з його Telegram

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що відвідав окупований російськими військами Донбас – допоміг "облаштувати рубежі" і зробив фотосесію.

Джерело: Собянін у Telegram

Пряма мова: "Допомагаємо нашим хлопцям (російським окупаційним військам - ред.) на лінії оборони облаштувати рубежі: протитанкові рови, траншеї, доти і бліндажі". 

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Деталі: Він повідомляє, що зустрівся з будівельниками та військовослужбовцями, зокрема мобілізованими зі столиці РФ.

Оновлено о 17:40: Собянін уточнив, що був у тому числі в захопленному росіянами Луганську. Крім військових, Собянін зробив фото з вчителями, учнями та лікарями.

 
 
 
 
 
 
 

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Теми: РосіявійнаЛуганськДонбас
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