Мер Москви приїхав на фронт в Україну: допоміг "облаштувати рубежі"
П'ятниця, 2 грудня 2022, 17:39
Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що відвідав окупований російськими військами Донбас – допоміг "облаштувати рубежі" і зробив фотосесію.
Джерело: Собянін у Telegram
Пряма мова: "Допомагаємо нашим хлопцям (російським окупаційним військам - ред.) на лінії оборони облаштувати рубежі: протитанкові рови, траншеї, доти і бліндажі".
Деталі: Він повідомляє, що зустрівся з будівельниками та військовослужбовцями, зокрема мобілізованими зі столиці РФ.
Оновлено о 17:40: Собянін уточнив, що був у тому числі в захопленному росіянами Луганську. Крім військових, Собянін зробив фото з вчителями, учнями та лікарями.