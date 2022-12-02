Іспанія передала Україні перші ЗРК Hawk

Уряд Іспанії передав Україні перші американські зенітно-ракетні комплекси Hawk ("Яструб").

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков, чиї слова передає в Telegram міністерство

Пряма мова: "Приймав у Одесі Міністра оборони Іспанії Маргариту Роблес. Ми вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за Україну та відвідали наших воїнів у госпіталі. Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься.

В Іспанії тренуватимуть більше наших бійців.

Іспанія вже надала наші перші Hawk".

Деталі: ЗРК Hawk розроблений в США, він має середню дальність враження і слугує для знищення літаків, а в пізніх модифікаціях – ще й для перехоплення ракет.

За інформацією повітряного командування "Центр", західні аналітики оцінюють імовірність ураження повітряної цілі "Яструбом" у 85%.