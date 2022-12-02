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В Одесі прогримів вибух: 7 постраждалих, з яких 5 поліцейських

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 грудня 2022, 18:15
місце вибуху в Одесі, фото "Думської"

Внаслідок вибуху в Одесі на парковці адмінбудівлі обласного управління ДСНС постраждали сім осіб, зокрема п’ять правоохоронців.

Джерело: Думська, Суспільне, поліція Одещини

Деталі: За даними Думської, вибух гранати прогримів у другій половині дня на парковці адмінбудівлі Головного управління ДСНС України в Одеській області, що на Прохоровській вулиці, недалеко від "Пункту незламності". 

Дослівно поліція: "За попередніми даними, патрульні поліцейські зупинили автомобіль на вулиці Прохорівській, під час перевірки якого виявили в багажнику вибухонебезпечні предмети. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу територіального підрозділу, після прибуття якої стався вибух.

Внаслідок вибуху постраждали двоє цивільних громадян та п’ятеро поліцейських. Усіх їх госпіталізували".

Більше деталей: Джерела Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що серед травмованих є поліцейські з переломом і пораненням уламками. Два співробітники у тяжкому стані.

ВІДЕО ДНЯ
 
місце вибуху в Одесі, фото "Думської"

Головний лікар Одеської міської лікарні №11 Микола Турчин повідомив, що у частини поранених, яких доставили до закладу, від вибуху гранати травми ніг середньої тяжкості. Зараз їх обстежують.

Теми: Одесавибухполіція
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