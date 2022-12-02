Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС створив у Києві кіберлабораторію для Збройних сил України

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 19:32
ілюстративне фото Getty Images

ЄС профінансував і поставив обладнання для кіберлабораторії, а також програмне та апаратне забезпечення для українських Збройних сил по лінії Європейського фонду миру.

Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх дій, пише "Європейська правда".

Кіберлабораторію було відкрито в Києві в п'ятницю.

"Завдяки цій підтримці Україна зможе створити і продовжити розвивати потенціал кіберзахисту своїх збройних сил для виявлення вторгнень в інформаційні системи, боротьби з кібератаками і зміцнення загального потенціалу в галузі кібербезпеки", - йдеться в заяві.

Ця кіберлабораторія також допоможе навчанню військових фахівців з кіберзахисту за допомогою реалістичних віртуальних сценаріїв і симуляцій у реальному часі, які допоможуть швидше й ефективніше виявляти, відстежувати й захищати від майбутніх кібератак.

Кіберлабораторія - це тренувальне та дослідницьке середовище, яке складається з кількох віртуальних і фізичних компонентів.

Технологія кіберлабораторії дає змогу користувачеві створити реалістичне віртуальне середовище, яке вимагає від тих, хто навчається, реагувати на симуляції кібератак і захисту в режимі реального часу.

ВІДЕО ДНЯ

"У рамках змодельованої мережі службовці Збройних сил України можуть навчитися справлятися з високим рівнем стресу, знаходячи та досліджуючи вразливості в різних мережевих системах. Кіберлабораторія та покращений захист мережі допомагають українським військовим розвивати навички виявлення, моніторингу та протидії кібератакам", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що нова тренувальна місія Європейського союзу для військових Збройних сил України (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності.

Теми: ЄСкібербезпекаКиїв
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

СБУ оприлюднила список пов’язаних з УПЦ МП осіб, що потрапили під санкції

Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту: Слабка позиція

Рада ЄС затвердила рішення про обмеження ціни російської нафти

Лукашенко на зустрічі з Шойгу лякає війною до останнього "чи то українця, чи то поляка"

Поліція шукає, хто допоміг УП виявити заступника голови ОП Тимошенка на дорогому авто

У Британії затримали і звільнили під заставу російського мільярдера Фрідмана

Усі новини...
ЄС
Нова військова місія ЄС для України досягла повної оперативної готовності - Боррель
Вучич: Ніхто не зможе обійти санкції ЄС проти Росії через Сербію
ЄС домовився про обмеження ціни на російську нафту: $60 за барель з механізмом коригування – ЗМІ
Останні новини
22:09
У разі тривалого відключення електрики планові госпіталізації можуть призупинити – МОЗ
21:33
СБУ оприлюднила список пов’язаних з УПЦ МП осіб, що потрапили під санкції
21:25
Литва і Латвія відмовили у в’їзді понад тисячі громадян РФ
20:57
Зеленський: Працюємо, щоб у Чорному морі "Калібри" могли бути лише на дні
20:43
Нуланд: Криваві "листи" до українських посольств відповідають тактиці РФ
20:22
Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту: Слабка позиція
20:16
Нуланд впевнена, що Росія не зупинить експорт нафти після встановлення граничної ціни
19:57
Тиск на Путіна щодо ядерної зброї змусив його змінити тактику війни – Нуланд
19:47
Прикордонники розповіли подробиці збиття ворожого СУ-34
19:39
Макрон вважає, що нова архітектура безпеки має передбачати гарантії для РФ
Усі новини...