ЄС остаточно схвалив граничну ціну на російську нафту

Дипломати Європейського Союзу в п'ятницю остаточно домовилися встановити граничну ціну на російську нафту, яка транспортується морем, на рівні 60 доларів за барель.

Як передає "Європейська правда" з посиланням на The New York Times, про це повідомив постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садос, а також інші європейські дипломати та чиновники на умовах анонімності.

Як повідомлялося раніше, домовленість ЄС передбачає, що попервах гранична ціна на нафту з Росії становитиме 60 доларів за барель і буде переглядатися кожні два місяці так, аби бути нижчою за ринкову на 5%.

Цей захід Європейський Союз узгоджує з країнами "Групи семи", які ініціювали цінове обмеження. Офіційна заява G7, як очікується, буде опублікована до неділі.

Переговори про встановлення граничної ціни на російську нафту в Брюсселі були суперечливими й тривали більше тижня. Польща і спершу країни Балтії не погоджувалися на надто високу ціну, оскільки стверджували, що вона не матиме ефекту.

Крім того, з 5 грудня набуває чинності ембарго ЄС на переважну більшість імпорту російської нафти, тому гранична ціна буде застосовуватися до покупців за межами регіону.

Початкова пропозиція "Групи семи", узгоджена минулого тижня, передбачала обмеження ціни на рівні 65-70 доларів за барель без механізму коригування.

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Нагадаємо, у червні лідери "Групи семи" домовилися про принцип обмеження цін на російську нафту, але з того часу тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу.

Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено.

Росія раніше стверджувала, що не буде продавати нафту країнам, які підтримають цінове обмеження.