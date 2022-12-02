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Кулеба: Українські посольства отримали 17 листів із залякуваннями дипломатів

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 20:44
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що було 17 випадків отримання посольствами листів-бомб або листів, які містять частини тварин, наприклад, очі корів і свиней.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, пише "Європейська правда".

"Ця кампанія спрямована на те, щоб посіяти страх і залякати українських дипломатів", - сказав Кулеба.

Телеканалу повідомив, що його кореспонденту в Києві було показано зображення одного з листів, що містить, за словами офіційних осіб, очне яблуко свині всередині м'якого конверта.

"Усе почалося з вибуху в посольстві України в Іспанії. Але те, що послідувало за цим вибухом, було більш дивним і, я б навіть сказав, хворим", - сказав Кулеба.

На запитання, хто, на його думку, стоїть за цими листами, міністр відповів: "Я відчуваю спокусу одразу назвати Росію, тому що насамперед потрібно відповісти на запитання, кому це вигідно?".

"Можливо, цей терор - відповідь Росії на дипломатичний жах, який ми створили для Росії на міжнародній арені, і таким чином вони намагаються дати відсіч, програючи реальні дипломатичні битви одну за одною", - сказав він.

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Кулеба додав, що, на його думку, Росія або несе пряму відповідальність, або хтось, "хто симпатизує і намагається посіяти страх".

"Висновок зроблять слідчі, але я думаю, що ці дві версії мають найбільший сенс", - сказав він.

Раніше у п'ятницю МЗС України повідомило, що після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки.

У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. 

Пізніше стало відомо, що посольство України в Мадриді, куди в середу надіслали "поштову бомбу", отримало пакунок зі слідами крові.

Детальніше про події в Іспанії читайте в статті - Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії

Теми: Кулеба Дмитродипломатичні відносиниМЗС
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